El éxito de la Final Six de Zaragoza llega hasta Berlín

Los ecos de la Final Six celebrada en Zaragoza la semana pasada siguen resonando. Y no solo en la capital aragonesa con esa histórica medalla de bronce del Casademont, sino en toda Europa. El éxito cosechado en la edición de 2026 ha llegado este martes hasta Berlín, donde la FIBA celebró el sorteo del Mundial femenino que se va a celebrar este verano.

En la capital alemana se han expuesto los datos, incontestables con esos 10.828 espectadores cada una de las tres jornadas en los partidos del Casademont Zaragoza, las cifras del impacto que ha tenido la cita en cuanto a seguimiento en los medios pero también las sensaciones que dejó el evento en los miembros de la FIBA Europa que estuvieron en el Príncipe Felipe.

Jorge Garbajosa indicó durante la Final Six que «va a haber un antes y un después de Zaragoza 2026» porque la cita se les había ido de las manos en el mejor sentido posible, superando todas las expectativas. La edición de Zaragoza ha establecido un nuevo récord de asistencia total y también de presencia media en los partidos, con más de 8.000 por jornada. Esto, efectivamente, supone un antes y un después para el baloncesto femenino en Europa, puesto que nunca se había vivido un evento de tal magnitud.

Habla también de la capacidad organizativa tanto de Zaragoza como de España, que va a seguir albergando citas de primer nivel como el Eurobasket 2029. La capital aragonesa volverá a ser el epicentro del baloncesto femenino en 2027. Entonces, ya como capital europea del deporte, albergará una nueva edición de la Copa de la Reina y la tercera de las Final Six firmadas con la FIBA en 2024. Mantener el elevado listón de este año será el gran reto para el que viene.

La FIBA ha acogido con un enorme interés el fenómeno del Casademont Zaragoza femenino desde el primer momento y lo pone siempre como modelo de éxito para que otros clubs y países puedan exportar lo que ha sucedido en Aragón. El pasado mes de junio, con motivo de la celebración del Eurobasket femenino, la FIBA invitó al club aragonés a un foro en Atenas para que explicara cómo ha logrado un crecimiento deportivo y social tan rápido e impactante en tan poco espacio de tiempo, puesto que el Casademont femenino existe solo desde 2020.