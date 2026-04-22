Un año de luces, sombras, días grandes y frustraciones: así ha sido el paso de Carla Leite por el Casademont Zaragoza

El paso de Carla Leite por el Casademont Zaragoza ha sido más breve de lo esperado, ya que firmó hasta el 2027 y ejecutó su cláusula de salida hacia la WNBA el pasado lunes, y como una montaña rusa. Era, sin duda, el fichaje estrella del verano y una jugadora para construir un proyecto en torno a ella por su juventud, porque ya había demostrado su valía en la Eurocup y en Francia y por su carácter competitivo.

Por ello, desde incluso antes de pisar Zaragoza ya fue el faro de la ilusión de la 'Marea Roja', que veía en ella a una jugadora superlativa y que podía llevar al equipo a ganar grandes títulos junto al bloque que se mantenía y el resto de fichajes. Era el símbolo del paso adelante que ha llevado al Casademont al excelso tercer puesto en la Euroliga, a ser campeonas de Liga regular y a pelear por todo. Sin embargo, ha combinado días de grandeza con otros en los que estuvo negada en el tiro y ofuscada. Y la nota final se resiente.

Fue esperada como agua de mayo y hubo que aguardar a que su equipo en la WNBA, Golden State Valkyries, cayese eliminado para poder disfrutarla, lo que elevó las expectativas puestas sobre ella. Le costó entrar en el equipo por la lógica cautela con su físico tras jugar en Estados Unidos y porque no es fácil entrar en dinámica de sistemas ofensivos y defensivos, pero enseguida dio muestras de lo que era capaz.

Su primer gran día fue ante el Mersin en Turquía, donde se echó el equipo a la espalda tras el 13-2 de salida para las turcas y finalizó con 22 puntos y 22 de valoración. Otro día histórico fue el remontadón en Valencia en Euroliga, donde entró en trance en el último cuarto y salvando 23 puntos en los últimos diez minutos. Terminó precisamente con 23 puntos, 5 rebotes y 24 de valoración, su tope en el Casademont.

Carla Leite penetra a canasta ante la mirada de Fiebich y Fingall / FEB

También hizo grandes partidos ante el Cadí La Seu (22 puntos, 16 de valoración), contra el Valencia Basket en Liga (21 puntos, pero 18 de valoración por las 7 pérdidas que cometió), 20 puntos hizo también frente al Joventut y en las semifinales de la Copa de la Reina, en un día aciago, fue la mejor ante el Valencia y se echó también el equipo a la espalda para tratar de remontar, dando buena muestra de su carácter.

Ya sabiendo que se iba a marchar, y con el mal sabor de boca de la eliminación de la Euroliga, Carla Leite quiso dar un último homenaje a la afición del Casademont Zaragoza con otro gran partido ante el Spar Girona, en el que hizo 20 puntos, 6 asistencias y 20 de valoración. Su rabia al enchufar triples denotaba tensión liberada. Al día siguiente llegó la sorpresa: se iba ya.

"Gestiona mal las emociones"

Sin embargo, Leite no ha sido la gran estrella que se esperaba de ella, pero no por falta de ambición de la jugadora o porque haya decepcionado, simplemente porque el Casademont Zaragoza es un equipo en el sentido más estricto de la palabra y Cantero prioriza al colectivo por encima de lo individual. Tampoco le ayudó en ocasiones jugar de escolta en vez de como base, su posición más natural, ni su juventud ni la exponencial línea de progresión que todavía tiene por delante. Hay que recordar que tiene aún 22 años.

Y eso, combinado con días malos, terminaba ofuscando a una jugadora a la que le costaba no mostrar su enfado públicamente. Mismamente, ante el Galatasaray se le vio pegar puñetazos con mucha rabia a una valla publicitaria tras fallar varios tiros.

En verano, en una entrevista con este diario, Carlos Cantero decía de Leite que era "la que rompe un poco el esquema y está bien tener a una jugadora con esa chispa", ya que "ese fuego es algo que hemos echado de menos". Sin embargo, en enero, el técnico aseguró que "es una jugadora que gestiona mal las emociones y la frustración". "Cuando tiene esa ansia por querer anotar y demostrar cosas no le salen igual. Es muy impulsiva y tiene que tener esa pausa", valoraba.

También tuvo momentos aciagos. Por ejemplo, ante el Reyer Venezia en Euroliga falló 8 tiros, anotó 2 tiros libres tan solo y se fue con -1 de valoración. Y contra el Spar Girona en Liga, -5 de valoración y sin anotar en un duelo terrible.

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Pese a que la temporada de la francesa ha sido buena en líneas generales, en Liga Endesa ha hecho 9,6 de media de valoración y le superan Pueyo, Gueye, Fingall y Mariona Ortiz; mientras que en Euroliga se ha quedado en 8,6 créditos por duelo. De todos modos, el Casademont la echará de menos porque además no puede fichar salvo por lesión de larga duración.