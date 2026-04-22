Carlos Cantero, sobre la marcha de Carla Leite del Casademont: "Prefiero priorizar a las que siguen, las que han dado el callo y las que van a sacarnos las castañas del fuego"

A Carlos Cantero se le notó en la rueda de prensa previa al encuentro de este jueves ante el Estudiantes que estaba molesto con la marcha de Carla Leite, aunque no quiso ni señalar a nadie ni provocar un incendio con sus palabras. Eso sí que dejó varios mensajes entre líneas.

"La salida la valoro negativamente. Podría profundizar mucho más, pero creo que no merece la pena. El entrenador tiene una versión que no es compartida por mucha gente y prefiero no decirla y priorizar a las que siguen, las que han dado el callo y las que nos van a sacar las castañas del fuego en el equipo con mayúsculas", dijo el técnico. Después, hizo mención que las bajas, en general, no son "ninguna catástrofe" porque, igual que decía en la previa ante el USK Praga del Play In, son "un equipo".

Además, resaltó que no le preocupa tanto la marcha de la gala por "el juego" y sí "a nivel físico". "Carla no tenía tanto peso en este aspecto. No la tuvimos en la Supercopa ni en el Qualifier de la Euroliga contra el Brno y nos adaptamos y sacamos los partidos", aseguró Cantero, que también recordó que contra el Basket Landes, en los cuartos de la Final Six, salió a los dos minutos por el golpe. "No tiene el peso de otras jugadoras, teníamos la fortaleza como equipo y así seguiremos", recalcó.

En cuanto a la lesión de Helena Pueyo, reconoció que "no es de larga duración", es decir, de más de cuatro meses, pero también que "no tenemos unos plazos fijos" para su vuelta. "Es un golpe, una irritación y una inflamación y es en una zona del pie que usamos mucho para los giros y afecta a ese movimiento. Tenemos tiempo para tratarlo con precaución e intentar que llegue a los partidos. Ante el Estudiantes no viajará, se tratará aquí e iremos valorando día a día", explicó.

Y en cuanto al partido contra el Estudiantes, la prioridad es "llegar al playoff en las mejores condiciones" y que tienen la ventaja de tener menos presión a nivel físico y mental "por haber asegurado la primera plaza".

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Además, otra jugadora que está entre algodones es Mariona Ortiz, que no ha entrenado este miércoles: "Terminó irritada de la rodilla, hay que gestionarlo para que llegue bien para la semana que viene"