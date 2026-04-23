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Carla Leite ya está en Portland tras su salida del Casademont: "No puedo esperar a empezar a trabajar con el equipo"

Su nuevo equipo de la WNBA ha compartido un vídeo de la francesa

Carla Leite posa sonriente a su llegada a Portland.

Carla Leite posa sonriente a su llegada a Portland. / Portland Fire

A. B. L.

Zaragoza

Carla Leite ya está en Portland para unirse al 'training camp', es decir, los entrenamientos de pretemporada, de los Fire, su nueva franquicia en la WNBA tras su paso el año pasado por los Golden State Valkyries.

La jugadora francesa se grabó un pequeño vídeo saludando a su nueva afición recién llegada a Estados Unidos que fue compartido por Portland: "Acabo de aterrizar en Portland. No puedo esperar a empezar a trabajar con el equipo. ¡Nos vemos pronto!", dijo.

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La exjugadora del Casademont Zaragoza se ha perdido los primeros días de entrenamiento debido a la disputa de la Euroliga, pero enseguida se pondrá a las órdenes de Alex Sarama, su nuevo técnico, en concreto este sábado en un pequeño stage de cuatro días que va a realizar Portland en la Universidad de Oregon tras haber comenzado a entrenar en la Universidad de Portland State. El primer amistoso será el miércoles 29 ante Seattle Storm.

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