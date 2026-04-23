Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Hemos hecho un partido muy serio del que me siento orgulloso, doy las gracias a las jugadoras"

Aunque el Casademont Zaragoza ya no se jugaba nada porque tiene el primer puesto asegurado en la Liga Femenina Endesa, completó un buen partido en Magariños para sumar un nuevo triunfo este curso (72-80). Tras un inicio muy igualado, el conjunto aragonés impuso su elevado ritmo en la segunda parte para conseguir la victoria, algo que Carlos Cantero valoró muy positivamente.

En primer lugar, porque el madrileño recordó que los últimos partidos jugados en la mítica pista del Estudiantes "han sido difíciles y nos hemos ido con derrota" y, en segundo, porque el Casademont no ha tenido la mejor semana posible en cuanto a entrenamientos para poder preparar la competición.

"Venimos de una Final Six y la semana de entrenamientos tras la celebración no ha sido la mejor porque necesitamos también prepararnos para los playoffs sabiendo que somos primeras de Liga. Contra un equipo que se jugaba las castañas para entrar en playoff ya no solo el hecho de ganar el partido sino cómo hemos ganado, con un partido serio los 40 minutos, pues me llena de orgullo y doy las gracias a las jugadoras por el partido que han hecho", destacó el preparador del conjunto aragonés.

Pese a las bajas de Carla Leite, esta definitiva porque ya se encuentra en Portland, y la de Helena Pueyo por su problema en el pie y con una Mariona Ortiz a medio gas también por problemas físcos, el Casademont Zaragoza pudo imponer un mayor ritmo de juego que fue inalcanzable para el Estudiantes en la segunda mitad, algo que también satisfizo a Cantero.

"Sí, es nuestra forma de jugar, es a lo que estamos acostumbradas. Si estamos centradas, que lo hemos estado, hemos tenido algunos errores en los pases pero en su mayoría nosotras jugamos rápido, a correr, es ver en qué momento podemos aprovechar ese ritmo que no pueda aguantarlo el rival en ese momento. En el último cuarto hemos cogido esa racha de correr y de robos que nos han dado esos diez puntos de ventaja que nos ha servido para gestionarlos de cara al final. Sí que estaba planteado, mantener ese ritmo competitivo, sabiendo que enfrente el rival se estaba jugando el playoff, y es el ritmo en el que nos sentimos cómodas", explicó Cantero en la rueda de prensa posterior al duelo.

El Casademont Zaragoza vuelve a la acción este sábado, cuando cerrará la fase regular de la Liga Femenina Endesa en casa frente al Cadí La Seu (19.00 horas) y conocerá a su rival en los cuartos de final del playoff por el título. Se enfrentará al octavo clasificado en una eliminatoria a ida y vuelta con el factor cancha a favor por haber sido el campeón de la fase regular.