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Helena Oma, Laia Flores y Ornella Bankolé llaman a la puerta: las puntuaciones del Movistar Estudiantes-Casademont Zaragoza

Las exteriores dan un paso adelante ante las bajas y Hempe mete 13 puntos sin fallo

La piña de las jugadoras del Casademont antes del partido contra el Estudiantes.

La piña de las jugadoras del Casademont antes del partido contra el Estudiantes. / Casademont Zaragoza

A. Bobed

Zaragoza

Oma | 9 |

Decidida. Sacó el carácter y los puntos para aprovechar su gran oportunidad. No fue la más valorada, pero su actitud es intachable.

Mariona | 4 |

Lastrada. Se le notó que no está en plenitud física por la rodilla y la carga de minutos y en ataque no se sale nada ni tiene suerte.

Flores | 9 |

Total. Fue la más valorada. Dirigió con maestría, cogió rebotes y dio asistencias. Magistral y muy necesaria esta versión.

Vorackova | 5 |

Fría. De no ser por dos canastas al final hubiera firmado un duelo terrible. Debe dar un paso más.

Bankolé | 8 |

Enérgica. No se arrugó, anotó y reboteó. Necesitará elCasademont esta buena cara suya en el ‘playoff’.

Mawuli | 6 |

Trabajadora. Sin hacer mucho ruido sumó sobre la pista, aunque no fue demsiado decisiva.

Fingall | 5 |

Fallona. Genial cerrando el rebote pero muy errática en el tiro. No tuvo buen día de cara al aro.

Hempe | 9 |

Reservada. Otra que lleva buena paliza. Jugó lo mínimo indispensable e hizo 13 puntos sin fallo. No se le puede pedir más.

Hermosa | 5 |

Lastrada. Hizo tres faltas muy pronto, pero en la segunda parte se repuso y jugó con confianza.

Gueye | 4 |

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Ofuscada. Tenía ventaja en la pintura pero no supo sacarle partido ni en ataque ni en defensa. Ha tenido días mejores.

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