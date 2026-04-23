Helena Oma, Laia Flores y Ornella Bankolé llaman a la puerta: las puntuaciones del Movistar Estudiantes-Casademont Zaragoza

Oma | 9 |

Decidida. Sacó el carácter y los puntos para aprovechar su gran oportunidad. No fue la más valorada, pero su actitud es intachable.

Mariona | 4 |

Lastrada. Se le notó que no está en plenitud física por la rodilla y la carga de minutos y en ataque no se sale nada ni tiene suerte.

Flores | 9 |

Total. Fue la más valorada. Dirigió con maestría, cogió rebotes y dio asistencias. Magistral y muy necesaria esta versión.

Vorackova | 5 |

Fría. De no ser por dos canastas al final hubiera firmado un duelo terrible. Debe dar un paso más.

Bankolé | 8 |

Enérgica. No se arrugó, anotó y reboteó. Necesitará elCasademont esta buena cara suya en el ‘playoff’.

Mawuli | 6 |

Trabajadora. Sin hacer mucho ruido sumó sobre la pista, aunque no fue demsiado decisiva.

Fingall | 5 |

Fallona. Genial cerrando el rebote pero muy errática en el tiro. No tuvo buen día de cara al aro.

Hempe | 9 |

Reservada. Otra que lleva buena paliza. Jugó lo mínimo indispensable e hizo 13 puntos sin fallo. No se le puede pedir más.

Hermosa | 5 |

Lastrada. Hizo tres faltas muy pronto, pero en la segunda parte se repuso y jugó con confianza.

Gueye | 4 |

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Ofuscada. Tenía ventaja en la pintura pero no supo sacarle partido ni en ataque ni en defensa. Ha tenido días mejores.