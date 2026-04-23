Helena Pueyo, del Casademont Zaragoza, elegida en el mejor quinteto de la Liga Femenina Endesa

Helena Pueyo sigue coleccionando reconocimientos con su gran temporada. La balear ha sido elegida este jueves por votación popular en el mejor quinteto de la temporada de la Liga Femenina Endesa, junto a Iyana Martín (Perfumerías Avenida) y Alicia Flórez (Ensino). Todavía no ha desvelado la competición el nombre de las dos interiores, aunque no hay nadie del Casademont nominado.

Esta temporada en la competición doméstica ha sido la jugadora más valorada del Casademont Zaragoza, con 9.9 puntos de media por partido, 3.7 rebotes, 2 asistencias y 13.1 de valoración.

"Quiero dar las gracias a todos, pero en especial a la Marea Roja y a todos aquellos que me han apoyado y me han votado durante la temporada. Sé que es un premio individual, pero no hubiera sido posible sin el trabajo que ha hecho mi equipo y todas mis compañeras en este camino. Estoy muy contenta y muy orgullosa de poder recibirlo", dijo Helena Pueyo tras conocerse el galardón.

Además, todavía está en la carrera por ser la MVP nacional de la Liga Femenina Endesa junto, precisamente, a Iyana y Flórez. Y queda también la elección de Carlos Cantero, que es de hecho el gran favorito por delante de Suso Garrido, Javi Fort y Rubén Burgos.

Noticias relacionadas

En la Euroliga, Pueyo fue elegida en el tercer mejor quinteto junto a Jocyte, McBride, Charles y Kuier; y fue superada como mejor jugadora defensiva por Gabby Williams, del Fenerbahce.