El Movistar Estudiantes-Casademont Zaragoza, en directo: día 1 sin Carla Leite con los deberes hechos

El Casademont Zaragoza afronta en plena paliza física y sin apenas descanso un duelo que, por suerte, es totalmente intrascendente para las aragonesas, no así para su rival. El equipo aragonés, ya matemáticamente campeón de Liga regular, visita a un Movistar Estudiantes que se juega disputar el playoff.

Pero lo hace con el cansancio de la Copa de la Reina, los partidos de Liga y, sobre todo, la Euroliga, y con las bajas de Carla Leite, que ya no pertenece al Casademont Zaragoza; Helena Pueyo, que está lesionada; y habrá que ver si juega y cuánto Mariona Ortiz, que tal y como contó Carlos Cantero ayer en la previa acabó con la rodilla irritada. Así que, con todo el equipo cansado y el perímetro con bajas importantes, habrá que ver qué versión ofrece el conjunto zaragozano.