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La previa del Estudiantes-Casademont Zaragoza: Día 1 sin Leite en plena paliza

El equipo aragonés afronta un intrascendente duelo de Liga Endesa ya sin la francesa, con Pueyo lesionada y Mariona entre algodones y en medio de un Tourmalet de partidos

Laia Flores, en el duelo de la primera vuelta entre el Casademont Zaragoza y el Movistar Estudiante.

Laia Flores, en el duelo de la primera vuelta entre el Casademont Zaragoza y el Movistar Estudiante. / Pablo Ibáñez

A. Bobed

Zaragoza

Menos mal que el Casademont Zaragoza llega con los deberes hechos, porque afronta las dos últimas jornadas de Liga regular con el gancho a nivel físico y con bajas importantes. Ventajas de ser primeras ya matemáticamente.

El equipo aragonés visita a las 20.00 horas al Movistar Estudiantes en un duelo intrascendente y sin más aliciente que el de ver cómo se adapta el equipo aragonés a la salida de Carla Leite y cómo encara el duelo a nivel físico y mental.

Será el día 1 sin la francesa, cuya salida abrupta este pasado lunes, en plena resaca emocional de la Final Six de la Euroliga, ha supuesto todo un terremoto en el Casademont y en el peor momento posible. No ha sentado bien su salida, pero no es menos cierto que el conjunto aragonés ha demostrado que su fortaleza como equipo es su mejor arma.

Tampoco estará seguro Helena Pueyo, que sigue lesionada y a la espera de ver cómo evolucionan sus problemas en el pie para poder disputar los playoffs, que comienzan la semana que viene. Y Mariona Ortiz no entrenó ayer y, tal y como reconoció Cantero, «terminó irritada en la rodilla y hay que gestionarlo bien». Es decir, se puede plantar el Casademont en Madrid sin sus tres mejores exteriores o, al menos, sin dos de ellas y otra entre algodones.

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Más allá de lo físico y de la sacudida de Carla Leite, poco más por rascar en la visita al Estudiantes, más allá de prolongar las buenas sensaciones, que las menos habituales cojan confianza y que no haya más percances físicos, porque además el sábado hay un nuevo duelo, el que será el noveno en 35 días. Una paliza antes del playoff.

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