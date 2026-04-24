Justin Wright-Foreman, jugador del Casademont Zaragoza: "Pase lo que pase en verano, me encantaría volver, pero eso depende de la directiva"

Semana de descanso para el Casademont Zaragoza, que puede ser buena o mala, según se mire. Los de Joan Plaza atraviesan su mejor momento desde que llegó el técnico y han obtenido dos victorias consecutivas que los alejan de las posiciones de descenso, aunque la plantilla no se da aún por salvada. Así, con la continuidad en la categoría aún en el aire, Justin Wright-Foreman valora la posibilidad de quedarse en Zaragoza: “Pase lo que pase en verano, me encantaría volver, pero eso depende de la directiva. Yo no puedo decir realmente nada”.

En este sentido, tanto el estadounidense como todo el entorno se han asentado a la perfección en la capital aragonesa, por lo que continuar en el róster del Casademont sería una de sus opciones preferidas: “Es difícil responder a eso ahora mismo porque no lo sé. Pero, como mucha gente sabe, tengo a mi familia aquí. A mi mujer le encanta. Mi hija está creciendo ya en distintos países, pero aquí le gusta. El hecho de que pueda salir a la calle, caminar, ver a otros críos y hacer muchas cosas le maravilla”, ha añadido en rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo este viernes.

Sobre la situación clasificatoria, más cómoda después de dos victorias balsámicas, el base rojillo ha asegurado que no se conforman en absoluto. “Diría que no estamos satisfechos con haber ganado dos partidos seguidos. Entendemos que hemos rendido por debajo de lo esperado. Yo no he estado aquí desde el principio de la temporada, pero, por lo que he hablado con todo el mundo, hemos dejado escapar partidos que, en algún momento, eran muy ganables. Pero estamos aquí y no estamos satisfechos con los resultados”.

Tiempo muerto durante el partido de Liga ACB entre el Casademont Zaragoza y el Lleida. / Jaime Galindo

Por ello, el equipo busca ahora seguir creciendo y, si las matemáticas lo permiten, aspirar a algo más que la permanencia. “Queremos más y, viendo cómo están yendo el resto de partidos, sabemos que necesitamos alguna victoria más, pero vamos a intentar conseguir todas las que podamos para asegurarnos de estar a salvo. Pero no estamos realmente centrados en el descenso, sino en lo que tenemos que hacer para ser mejores. Y eso se ha visto en nuestros dos últimos duelos: salieron y ganamos. Ese es el mejor resultado”, remarca.

Wright-Foreman firmó en la pista del Gran Canaria una de sus mejores actuaciones desde que aterrizó en Zaragoza hace casi dos meses. “Diría que es gracias a mis compañeros. Cada día, en los entrenamientos o en cualquier partido, siempre me están dando confianza. En mi caso, al principio estaba frustrado, sobre todo por venir de donde venía, de estar haciéndolo tan bien. Sentía que tenía mucha presión sobre mí, pero mis compañeros han hecho un gran trabajo manteniendo mi confianza a un nivel alto”.

Justin Wright-Foreman tira a canasta durante el partido entre el Casademont Zaragoza y el Barcelona. / PABLO IBÁÑEZ

A este respecto, explica el americano que su preocupación en los encuentros es únicamente ayudar al equipo. “Soy nuevo aquí, así que intento integrarme, asumir la idea y hacer lo que pueda. No estoy pensando realmente en anotar, pero si hace falta, eso es lo que mejor hago. Lo que más intento es ser un buen compañero cada día: llegar, reír, bromear, aportar energía en los entrenamientos y en los partidos. En el lado defensivo creo que he estado mucho mejor, lo sé. Y eso también ayuda a construir la confianza en ataque”, subraya.

Así, el jugador ve que “todo el mundo está concentrado” y tratando de mejorar una muy mala primera vuelta de Liga. “No hay nadie que no venga a trabajar, a hacer lo que tenemos que hacer para cumplir nuestro objetivo”, indica Wright-Foreman, quien también cree que “la mentalidad de todos es que no están satisfechos con lo que están haciendo” y que merecen “mucho más”.

En esto ha tenido gran parte de la responsabilidad Joan Plaza, que ha tratado de trabajar en la parte anímica. “Diría que el coach nos ha exigido mucho en los entrenamientos, pero eso era lo que necesitábamos, que nos apretaran más y, a veces, también crítica constructiva, porque eso te hace mejor jugador y también mejor persona”.