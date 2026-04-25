Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Lo de Hermosa no parece grave, son temas de tobillo y están acostumbradas"

Ha sido tranquilizador Carlos Cantero sobre el estado de Nerea Hermosa al finalizar el encuentro ante el Cadí La Seu (91-65), en el que la victoria obtenida supone el broche final a la Liga regular de la mejor manera posible. Durante el choque, eso sí, hubo un susto con la caída al suelo de la jugadora número 20 del Casademont Zaragoza. Sin embargo, el técnico rojillo considera que es algo normal, aunque esperarán a realizarle las pruebas pertinentes. "No parece grave, son temas de tobillo y están acostumbradas a jugar con ello", ha dicho.

También para el entrenador ha sido un momento de tensión la lesión de Hermosa, aunque enseguida se ha tranquilizado con las primeras impresiones por parte de los médicos. "Se le ha ido el pie al caer, lo ha notado al principio fuerte, pero se le ha ido pasando. Si bien nos hemos asustado, parece que es para estar tranquilo, pero lo trataremos como los esguinces habituales del baloncesto", asegura.

Sobre el partido, la vigesimoséptima victoria del conjunto rojillo en Liga esta temporada, mejor dato desde la creación del club, se ha mostrado orgulloso. "Contento con la línea que hemos seguido en el partido, hemos estado concentradas todo el rato y hemos ido aumentando la ventaja progresivamente en un partido serio. No nos jugábamos nada a nivel competitivo, pero las jugadoras han disfrutado como les habíamos pedido".

Nerea Hermosa defiende un ataque del rival antes de retirarse del partido por lesión. / Jaime Galindo

Cantero es consciente de que nadie podía esperar nada de un partido entre dos equipos con la clasificación en Liga Femenina Endesa resuelta, aunque agradece haber podido engordar todavía más el dato de triunfos. "Eran dos equipos que no se jugaban nada a nivel competitivo, pero es más bonito acabar con 27 victorias que con 26. Estoy muy orgulloso, esto no entraba ni en los mejores planes", resalta.

Ahora, el técnico piensa ya en los playoffs y en materializar un liderato de mucho mérito en la competición doméstica con la consecución del título, aunque no se confía en absoluto. "Llevamos diez victorias seguidas en Liga, llegamos bien, pero nunca hemos ganado un primer partido de cuartos en Liga. Un año más para tener esa oportunidad. Queremos ir al partido estando concentradas, a ganarlo".

Por último, también ha querido detenerse en lo que ya ha sido hasta el momento una temporada "espectacular" y en la que ya son dignos de mención los logros cosechados. "Tremendo y con el hándicap de una Euroliga especialmente dura que hemos tenido desde el principio. Es muy bonito jugarla, pero hay que viajar y a veces no apetece", añade Cantero, que considera que "acabar con esta cifra es algo para la historia, para el recuerdo de equipos que no te dan una medalla pero, quedar primeras te hace entrar en la élite".