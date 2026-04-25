El Casademont Zaragoza-Cadí La Seu que cierra la Liga regular, en directo

La previa del partido

Se ha acostumbrado en las últimas semanas el Casademont Zaragoza a mirar más allá del próximo partido. Ese es el beneficio de haber terminado primero en Liga y, antes, de haber inflado un colchón de seguridad con el Spar Girona. Por eso se permitió priorizar la Copa de la Reina o la Final Six de la Euroliga teniendo duelos de Liga de por medio. Y ahora, más de lo mismo.

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