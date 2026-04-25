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CASADEMONT ZARAGOZA
El Casademont Zaragoza-Cadí La Seu que cierra la Liga regular, en directo
La cita es a las 19.00 horas en el Príncipe Felipe
Zaragoza
El Casademont Zaragoza cierra la fase regular de la Liga Femenina Endesa recibiendo al Cadí La Seu, con los deberes hechos desde hace varias jornadas y esperando conocer cuál será su rival en los cuartos de final del playoff por el título que comenzará la próxima semana.
La previa del partido
Se ha acostumbrado en las últimas semanas el Casademont Zaragoza a mirar más allá del próximo partido. Ese es el beneficio de haber terminado primero en Liga y, antes, de haber inflado un colchón de seguridad con el Spar Girona. Por eso se permitió priorizar la Copa de la Reina o la Final Six de la Euroliga teniendo duelos de Liga de por medio. Y ahora, más de lo mismo.
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