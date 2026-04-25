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CASADEMONT ZARAGOZA

El Casademont Zaragoza-Cadí La Seu que cierra la Liga regular, en directo

La cita es a las 19.00 horas en el Príncipe Felipe

El Casademont celebra su triunfo frente al Landes.

El Casademont celebra su triunfo frente al Landes. / Miguel Ángel Gracia

Bruno Palacio

Zaragoza

El Casademont Zaragoza cierra la fase regular de la Liga Femenina Endesa recibiendo al Cadí La Seu, con los deberes hechos desde hace varias jornadas y esperando conocer cuál será su rival en los cuartos de final del playoff por el título que comenzará la próxima semana.

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