El Casademont Zaragoza ya tiene rival en cuartos de final del 'playoff' por el título de Liga Femenina

El Casademont Zaragoza se medirá al Estepona en los cuartos de final por el título de Liga, una eliminatoria que arranca ya la semana que viene, tras la disputa de la última jornada de la fase regular de la Liga Femenina Endesa. El equipo de Carlos Cantero ha alcanzado estos playoffs tras la mejor temporada de su historia, al terminar campeón de la fase regular y con un récord de triunfos: 27, por tan solo tres derrotas. Ahora encadena diez victorias consecutivas. Por su parte, el Estepona llega a las eliminatorias como octavo clasificado, con 14 victorias y 16 derrotas, las mismas que el Baxi Ferrol y tras caer este sábado frente al Kutxabank Araski por 74-77. El cuadro vasco se ha salvado con este resultado.

Las eliminatorias de cuartos y semifinales se disputan a ida y vuelta, por lo que se tiene en cuenta el resultado global de los dos partidos, mientras que la final se decide al mejor de tres encuentros. El conjunto de Carlos Cantero tendrá el factor cancha hasta el final, por lo que disputará la vuelta de cuartos y de semifinales, si se clasifica, en el Príncipe Felipe, igual que el primer y el tercer partido de la hipotética final, si fuera necesario.

Las fechas y horas están todavía por concretar, pero los cuartos de final están previstos para el 30 de abril y el 3 de mayo, las semifinales para el 7 y el 10 de mayo y la gran final para los días 14,17 y 23 del próximo mes. De esta forma, el equipo zaragozano no va a tener tregua y va a tener tres semanas, si supera las eliminatorias, de doble partido y un máximo de un mes más de competición.

El Casademont Zaragoza alcanzó la temporada pasada la primera final de Liga de su historia, cayendo frente al Valencia Basket, y ahora su objetivo no es otro que regresar a los partidos en los que se decidirá el título y poder terminar la temporada como la empezó, levantando un trofeo.