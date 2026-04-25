Las notas del Casademont Zaragoza-Cadí La Seu: Aminata Gueye, en gracia

LA MEJOR: Aminata Gueye | 9 | Martillo. La francesa anotó 24 puntos y fue una apisonadora en la pintura.

Laia Flores | 9 | Candidata. Estuvo impecable y quiere más minutos en los playoffs tras la salida de Leite.

Mariona | 7 | Lista. La capitana volvió el jueves de lesión y demostró ayer que está en forma.

Vorackova | 7 | Trabajadora. Hizo su trabajo, como siempre, y firmó 13 puntos y 4 asistencias.

Bankolé | 8 | Incansable. 26 minutos en pista de la francesa, que logró 14 puntos y 6 rebotes.

Hermosa | 6 | Susto. Se retiró por una torcedura de tobillo pero parece que no irá a mayores.

Mawuli | 6 | Confiada. Demostró la japonesa que está preparada para más responsabilidades.

Oma | 6 | Agraciada. Aunque de más a menos en el partido, pasa por un gran momento del curso.

Fingall | 5 | Desenfocada. Dio la impresión de que se reserva para los choques más importantes.

Hempe | 5 | En proceso. La estadounidense sigue recuperándose de sus molestias y no mostró su mejor versión.

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Pueyo | - | Lesionada. La española, todavía pendiente de conocer el alcance de su lesión, animó desde el banquillo a sus compañeras.