Las notas del Casademont Zaragoza-Cadí La Seu: Aminata Gueye, en gracia
Laia Flores demostró ante el conjunto catalán que quiere más minutos de cara a los playoffs tras la salida de Leite
LA MEJOR: Aminata Gueye | 9 | Martillo. La francesa anotó 24 puntos y fue una apisonadora en la pintura.
Laia Flores | 9 | Candidata. Estuvo impecable y quiere más minutos en los playoffs tras la salida de Leite.
Mariona | 7 | Lista. La capitana volvió el jueves de lesión y demostró ayer que está en forma.
Vorackova | 7 | Trabajadora. Hizo su trabajo, como siempre, y firmó 13 puntos y 4 asistencias.
Bankolé | 8 | Incansable. 26 minutos en pista de la francesa, que logró 14 puntos y 6 rebotes.
Hermosa | 6 | Susto. Se retiró por una torcedura de tobillo pero parece que no irá a mayores.
Mawuli | 6 | Confiada. Demostró la japonesa que está preparada para más responsabilidades.
Oma | 6 | Agraciada. Aunque de más a menos en el partido, pasa por un gran momento del curso.
Fingall | 5 | Desenfocada. Dio la impresión de que se reserva para los choques más importantes.
Hempe | 5 | En proceso. La estadounidense sigue recuperándose de sus molestias y no mostró su mejor versión.
Pueyo | - | Lesionada. La española, todavía pendiente de conocer el alcance de su lesión, animó desde el banquillo a sus compañeras.
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