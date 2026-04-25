La previa del Casademont Zaragoza-Cadí La Seu: Fin y principio de fiesta

Se ha acostumbrado en las últimas semanas el Casademont Zaragoza a mirar más allá del próximo partido. Ese es el beneficio de haber terminado primero en Liga y, antes, de haber inflado un colchón de seguridad con el Spar Girona. Por eso se permitió priorizar la Copa de la Reina o la Final Six de la Euroliga teniendo duelos de Liga de por medio. Y ahora, más de lo mismo.

El equipo aragonés pone fin a su histórica Liga regular recibiendo al Cadí La Seu (19.00) en un duelo intrascendente para ambos equipos y cuyo único objetivo es que sirva para que no haya más percances físicos, para que las menos habituales cojan confianza y para preparar el inicio de la que ojalá sea la nueva fiesta: el playoff por el título.

La paliza física que lleva encima el Casademont Zaragoza es de aúpa. Son nueve partidos en 35 días, cinco en once y dos en 48 horas. Y pese a ello, el conjunto aragonés saltó a la pista con una profesionalidad intachable y se impuso al Movistar Estudiantes el pasado jueves.

En el duelo en Madrid, Carlos Cantero redujo la participación de dos jugadoras que suman una cantidad ingente de minutos, Hempe y Mariona, para mimarlas de cara al playoff, que está a la vuelta de la esquina, este mismo miércoles, por seguir con esa sobrecarga física. Y seguramente esa será la táctica del preparador madrileño ante un Cadí La Seu que llega también sin nada en juego más allá de la honra.

Así que volverá a ser la hora de Laia Flores, Vorackova, Bankolé o Helena Oma, jugadoras que, sin Leite y ya veremos si con o sin Pueyo (apunta a que no sin nada en juego), deben seguir dando pasos al frente para suplir las ausencias en el perímetro. Y Nerea Hermosa, que continúe cogiendo confianza en la pintura. La mayoría de ellas cuajaron un gran partido frente al Estudiantes y contra el Cadí La Seu vuelven a tener la oportunidad de demostrar a Cantero y a la afición que están más que preparadas para ayudar a vencer el último título en juego de la temporada.

En verdad, el mayor aliciente está, más que en el Príncipe Felipe, en otros pabellones, porque está en juego la octava plaza. Es decir, quién será el rival del Casademont Zaragoza en la primera ronda del playoff.

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Seguro no será el Movistar Estudiantes, porque con la derrota ante las aragonesas se quedó sin opciones. El favorito es el CAB Estepona, que recibe en casa a un Kutxabank Araski que, si no gana, descenderá salvo que el Joventut pierda con el desahuciado Spar Gran Canaria. Ahí estará el foco más interesante de la jornada. Si no es el Estepona, el Baxi Ferrol visita al Leganés, séptimo clasificado, y podría adelantar a las andaluzas. Y el Ensino, si ganasen el Leganés y el Estepona, también podría ser el rival, pero el conjunto lucense recibe al Estudiantes.