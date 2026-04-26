Así queda el Casademont Zaragoza en la clasificación de la Liga ACB tras la disputa de la jornada 28

El Casademont Zaragoza no ha jugado este fin de semana en la Liga ACB. El encuentro correspondiente a la jornada 28 que le enfrentaba al Bilbao Basket se adelantó al pasado 7 de febrero y se saldó con derrota aragonesa por 82-84 en un duelo todavía con Jesús Ramírez en el banquillo. Así que los zaragozanos han tenido que seguir el resto de esta jornada desde la distancia.

Dos de sus rivales directos por la permanencia han logrado sendas victorias que estrechan el margen que tenía el Casademont Zaragoza con respecto al descenso. El Dreamland Gran Canaria, al que el conjunto de Joan Plaza venció la semana pasada y le tiene ganado el averaje, se ha impuesto al Basquet Girona por 100-90, mientras que el San Pablo Burgos de Porfirio Fisac ha sacado una complicada victoria a domicilio en el Nou Congost de Manresa por 94-101 en el partido que ha cerrado la jornada.

La única buena noticia para el conjunto aragonés es que el Morabanc Andorra ha caído en su visita al colista, el Covirán Granada, por 89-86, un resultado que da un hilo de esperanza al conjunto nazarí para seguir soñando con la salvación en esta recta final de temporada.

De esta manera, el Casademont Zaragoza se mantiene decimocuarto con 9 triunfos en 28 partidos, y solo tiene uno de ventaja con respecto al Dreamland Gran Canaria y al San Pablo Burgos. En cambio, mantiene los dos de colchón con respecto al Morabanc Andorra que, con siete, ocupa el segundo puesto de descenso. El primero, el de colista, es para el Covirán con 5 victorias.

La próxima semana el conjunto de Joan Plaza vuelve a escena a domicilio, en Girona, frente a un rival que, con 12 triunfos, vive ya muy tranquilo en la clasificación. El duelo se jugará el sábado a las 18.30 horas. El mismo día el Morabanc Andorra visitará a La Laguna Tenerife (20.00 horas) y el Recoletas Salud San Pablo Burgos recibirá al Hiopos Lleida a las 21.00.

Ya el domingo, el Covirán Granada jugará en la pista del Surne Bilbao desde las 12.30 horas y el Dreamland Gran Canaria cerrará la jornada visitando el Palau desde las 19.00 horas. Quedan seis jornadas para que concluya la fase regular de esta Liga Endesa.