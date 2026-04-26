La temporada casi perfecta del Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha cerrado una temporada regular casi perfecta en la que ha vuelto a batir todos sus récords. Tras la disputa de los 30 partidos correspondientes, el equipo de Carlos Cantero solo ha sufrido tres derrotas, estableciendo en 27 su nuevo tope de victorias. Hasta ahora su récord eran las 24 cosechadas en la temporada 2023-24. Tampoco nunca antes había terminado en primera posición. Ni ellas ni ningún otro equipo de baloncesto aragonés, siendo el segundo puesto del CBZ en 1992 el mayor hito hasta la fecha. El Casademont lo había conseguido dos veces en LEB Oro, en 2008 y 2010, pero nunca nadie lo había logrado en la máxima categoría hasta que han llegado ellas.

El conjunto capitaneado por Mariona Ortiz ha superado este curso a todos los equipos de la competición, al menos, una vez. Sus tres derrotas se produjeron en Gernica en la tercera jornada del campeonato (97-83) y luego ya en la segunda vuelta, frente al Valencia en la única que se ha producido en el Príncipe Felipe (67-72) y en la jornada siguiente en Lugo (70-67). Dos partidos que llegaron tras un momento emocional muy intenso del curso, la remontada del Roig Arena en la Euroliga y el duelo ante el Fenerbahce en el que el Casademont tuvo el lanzamiento para empatar o ganar.

Más allá de eso, el conjunto zaragozano ha vencido en los dos encuentros al Spar Girona, el duro rival con el que ha tenido que batirse el cobre por el primer puesto hasta el último momento, al Perfumerías Avenida, el otro grande del baloncesto español, o al Hozono Global Jairis, la gran irrupción de la Liga Femenina en la última temporada. También superó al Valencia en el Roig Arena, nada menos que por 20 puntos (53-73).

Carlos Cantero aplaude en el banquillo este sábado entre Marie Pierre Uriarte y Bea González. / Jaime Galindo / EPA

Además, ha establecido un nuevo récord de victorias consecutivas, hasta 15, al imponerse sin descanso desde la jornada cuatro hasta la 18. Después sufrió su ‘peor momento’ con esas dos derrotas seguidas y, desde entonces, no ha vuelto a perder, encadenando ahora diez triunfos sin pausa.

El Casademont Zaragoza ha ganado con grandes actuaciones, haciendo gala de una plantilla más amplia, con doce jugadoras profesionales, que le ha dado mayor físico y ritmo que muchos de sus rivales. Eso le ha permitido también llevarse partidos en jornadas en las que no ha tenido tanto acierto o no ha podido mostrar su mejor versión. Pero el mayor banquillo del que disponía Cantero unido al gen competitivo que se ha instalado hace días en la plantilla han convertido al Casademont Zaragoza en un equipo muy difícil de batir que ha hecho del triunfo una costumbre, con lo difícil que es eso.

Las 27 victorias han convertido al Casademont Zaragoza en el mejor equipo de la Liga Femenina Endesa y eso, más allá del título simbólico de campeón de la fase regular, le ha dado dos importantes ventajas para el futuro. En el más inmediato, va a tener el factor cancha en todas las eliminatorias que dispute por el título de Liga. En el medio plazo, le da un billete directo a la próxima fase de grupos de la Euroliga, evitando la fase previa como esta temporada, en la que será ya su cuarta temporada consecutiva en la mejor competición europea.

Eso permitirá al club planificar de otra forma el próximo curso, centrándose en preparar la Supercopa, por ejemplo, si logra clasificarse como finalista de la Liga. Y ese es ahora su gran objetivo inmediato. Tras un curso de grandes emociones, sobre todo en la Euroliga, el Casademont Zaragoza afronta las últimas semanas con la disputa del playoff por el título. El año pasado alcanzó su primera final, cayendo frente al Valencia Basket, y ahora su objetivo es volver a pelear por levantar el trofeo. Para eso deberá empezar superando al Estepona la próxima semana en una eliminatoria a doble partido. Si la supera se medirá al vencedor del duelo entre el Jairis y el Avenida que comenzará en Salamanca y se decidirá en Alcantarilla, en unas semifinales también a ida y vuelta. Solo la gran final será al mejor de tres partidos.