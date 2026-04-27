Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza, es padre de su primer hijo

El Casademont Zaragoza ha comenzado la semana con una buena noticia. Carlos Cantero, entrenador del primer equipo femenino, ha sido padre de su primer hijo. Su esposa, Paula, ha dado a luz a Mateo este fin de semana. "Desde Casademont Zaragoza queremos felicitar a nuestro entrenador, Carlos Cantero, y a su mujer Paula, que han sido padres, por la llegada de Mateo. Os deseamos lo mejor en este momento único", ha señalado el club en sus redes sociales.

El primer hijo de Carlos Cantero le llega al técnico en plena preparación de los playoffs por el título, que el Casademont Zaragoza empieza esta misma semana con la eliminatoria de cuartos de final. Su rival será el Estepona, octavo clasificado, en una ronda a doble partido que empezará el jueves en tierras malagueñas y se cerrará el domingo en el Príncipe Felipe.

El conjunto aragonés llega al playoff tras haber conquistado la Liga regular con la mejor temporada de su historia, en la que ha ganado 27 de los 30 partidos disputados. Carlos Cantero afronta su quinta temporada en el Casademont Zaragoza, al que llegó en 2021 y con el que no ha parado de crecer. Con el madrileño el club aragonés ha sumado dos títulos, la Copa de 2023 y la Supercopa de 2025, además de haberse convertido en un clásico de la Euroliga.

Este mismo año el club que preside Reynaldo Benito y el entrenador madrileño han llegado a un acuerdo para prolongar el vínculo de Carlos Cantero hasta 2028 con la entidad aragonesa.