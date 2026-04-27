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El Casademont Zaragoza ya tiene fechas y horarios para la eliminatoria contra el Estepona en el 'playoff'

Los cuartos de final se disputarán el jueves y el domingo, primero en tierras malagueñas

Mariona Ortiz se abraza con Melisa Gretter tras el encuentro entre el Casademont y el Estepona disputado en el Príncipe Felipe.

Mariona Ortiz se abraza con Melisa Gretter tras el encuentro entre el Casademont y el Estepona disputado en el Príncipe Felipe. / Rubén Ruiz

A. Bobed

Zaragoza

El Casademont Zaragoza ya conoce los horarios de la primera eliminatoria del playoff por el título de la Liga Femenina Endesa, la correspondiente a los cuartos de final.

El primer partido ante el CAB Estepona será en tierras malagueñas este jueves a las 20.00 horas, mientras que la vuelta en el Príncipe Felipe será el domingo a las 18.30. La eliminatoria es a doble partido y por diferencia de puntos, por lo que será clave traerse un buen resultado de Estepona.

El Casademont ya ha puesto a la venta las entradas del partido de vuelta. En el anillo 1 el precio para abonados es de 12 euros y en el 2, de 10 euros; mientras que para no abonados cuestan 25 (anillo 1) y 20 (anillo 2).

La eliminatoria además se afronta con muchas bajas en ambos equipos. En el Casademont no estarán seguro Carlos Cantero, porque acaba de ser padre y va a coger el permiso de paternidad; ni tampoco Carla Leite, que ya está en Portland. Además, a ver cómo evoluciona la lesión de Helena Pueyo.

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En cuanto al Estepona, sus dos mejores jugadoras tampoco están ya porque se han ido rumbo a la WNBA: Sika Koné, que ha sido finalista al MVP de la Liga (lo ha ganado Coulibaly, del Spar Girona); y Madison Conner. Además, tampoco está ya la exjugadora del Casademont Tanaya Atkinson.

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