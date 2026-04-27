El Casademont Zaragoza ya tiene fechas y horarios para la eliminatoria contra el Estepona en el 'playoff'

El Casademont Zaragoza ya conoce los horarios de la primera eliminatoria del playoff por el título de la Liga Femenina Endesa, la correspondiente a los cuartos de final.

El primer partido ante el CAB Estepona será en tierras malagueñas este jueves a las 20.00 horas, mientras que la vuelta en el Príncipe Felipe será el domingo a las 18.30. La eliminatoria es a doble partido y por diferencia de puntos, por lo que será clave traerse un buen resultado de Estepona.

El Casademont ya ha puesto a la venta las entradas del partido de vuelta. En el anillo 1 el precio para abonados es de 12 euros y en el 2, de 10 euros; mientras que para no abonados cuestan 25 (anillo 1) y 20 (anillo 2).

La eliminatoria además se afronta con muchas bajas en ambos equipos. En el Casademont no estarán seguro Carlos Cantero, porque acaba de ser padre y va a coger el permiso de paternidad; ni tampoco Carla Leite, que ya está en Portland. Además, a ver cómo evoluciona la lesión de Helena Pueyo.

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En cuanto al Estepona, sus dos mejores jugadoras tampoco están ya porque se han ido rumbo a la WNBA: Sika Koné, que ha sido finalista al MVP de la Liga (lo ha ganado Coulibaly, del Spar Girona); y Madison Conner. Además, tampoco está ya la exjugadora del Casademont Tanaya Atkinson.