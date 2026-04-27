Los dos Casademont Zaragoza júnior se juegan pasar a octavos de final del Campeonato de España

Los dos Casademont Zaragoza júnior, tanto el masculino como el femenino, se juegan este martes acceder a los octavos de final del Campeonato de España de la categoría que se está disputando en Huelva. El equipo masculino no tuvo opción ante el Real Madrid, uno de los grandes favoritos, y perdió por 55-100. Ya al descanso, el equipo blanco iba ganando por 27-49, una diferencia ya insalvabable para el conjunto aragonés, que el día anterior se había impuesto al Bàsquet Girona por 77-67 con una gran actuación de Lukic y de Prieto.

Este martes juega a las 17.00 horas contra el Unicaja Málaga, que también lleva una victoria y una derrota tras vencer al Bàsquet Girona y perder con el Real Madrid, exactamente igual que el Casademont. Si ganan los zaragozanos serán segundos, pero si pierden deberán esperar que el Real Madrid gane al Girona, que es previsible.

Por su parte, el Casademont Zaragoza femenino se jugará también este martes a las 12.30 su pase a los octavos de final en una situación calcada a la del masculino, aunque la diferencia es que puede iniciar el partido ya clasificado. El equipo aragonés ganó al Zentro Madrid Basket en la primera jornada por 51-63, con una gran actuación de Dike, que se fue hasta los 20 puntos y 29 de valoración; pero no pudo vencer hoy al Valencia Basket (55-75) pese al gran partido de Divasson (23 de valoración).

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El Casademont, igual que su rival de este martes, el Loquillo Femení Sant Adrià, tiene una victoria y una derrota y, en caso de que justo antes el Valencia Basket gane al Zentro Madrid Basket, ambos equipos se clasificarán para la siguiente ronda, aunque tanto aragonesas como catalanas sí que se jugarán ser segundas de grupo, e incluso primeras dependiendo de los basketaverages, en función del otro partido, si bien parece que el Valencia Basket certificará el primer puesto del grupo.