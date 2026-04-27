Mario Hezonja reacciona al triple desde casi medio campo de Mariona Ortiz: "¡Canastón!"
El madridista anotó una canasta parecida y contestó a un seguidor que hablaba de que el tiro de la jugadora del Casademont también merecía visibilidad
Mariona Ortiz anotó un triplazo en el duelo ante el Cadí La Seu desde casi medio campo que levantó a todo el Príncipe Felipe, al banquillo y hasta a Helena Pueyo, que está lesionada, porque además lo hizo con la cinta negra que suele llevar la balear por la diabetes.
Este mismo fin de semana, Mario Hezonja anotó un tiro muy parecido. Con cinco segundos de posesión, recibió el balón desde el logo del Roig Arena y sin pensarlo lanzó y convirtió el triple tras tocar el tablero.
El mérito del de Mariona fue no solo anotarlo, que dada la distancia la dificultad era máxima, sino hacerlo limpio, a una pierna y con el reloj de posesión terminándose.
Un seguidor en redes sociales (por el nombre, fan del Casademont), dijo, sin mencionar a Hezonja: "Este tiro de Mariona Ortiz no se ve en las redes igual que el tiro de ayer de Hezonja. Por lo que sea. Visibilidad al basket femenino también, por favor".
Y el jugador croata del Real Madrid lo citó y puso: "Se ve! CANASTÓN!", acompañado de un emoji de aplausos, otro de un bíceps sacando músculo y otro de una estrella mágica". El post en X de Hezonja se llenó de respuestas alabando que le diera visibilidad al triple de Mariona.
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