CASADEMONT ZARAGOZA
Carlos Cantero, del Casademont Zaragoza, elegido mejor entrenador de abril
La Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB) ha designado a Carlos Cantero, preparador del Casademont Zaragoza, como mejor técnico de abril en la Liga Femenina Endesa. "Finaliza la liga regular de la LF Endesa y el Casademont Zaragoza termina líder tras un mes de abril espectacular. Carlos Cantero, Mejor Entrenador del Mes (Trofeo AEEB). 5 victorias clave para cerrar la fase regular en lo más alto", ha publicado en sus redes sociales.
Cantero ya fue premiado también como el mejor en noviembre y diciembre en estos particulares reconocimientos que realiza la asociación de técnicos. Además, la propia Liga Femenina Endesa le nombró el mejor en la temporada 2022-23. Ahora se reconoce un mes de abril inmaculado para el Casademont Zaragoza, con cinco victorias en sus cinco últimos partidos de competición más un bronce en la Euroliga.
En este mes el conjunto aragonés se ha impuesto consecutivamente al Araski (59-84), al Leganés (73-50), al Baxi Ferrol (67-69), al Estudiantes (72-80) y al Cadí La Seu (91-65), unos resultados que le han servido para asegurarse el primer puesto de la fase regular y batir su propio récord de triunfos en una temporada con 27.
El Casademont Zaragoza afronta ahora los playoffs por el título pero lo va a hacer, precisamente, sin Carlos Cantero, que va a disfrutar de su permiso de paternidad tras haber sido padre de su primer hijo, Mateo, en la madrugada del lunes.
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