Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza, tras su paternidad: "Confianza ciega en equipo"

Carlos Cantero ha querido dar las gracias este martes por la infinidad de mensajes recibidos estos días con motivo de su reciente paternidad y ha aprvechado para mostrar su total confianza tanto en las jugadoras como en el cuerpo técnico del Casademont Zaragoza que se va a hacer cargo del equipo en su ausencia. El madrileño no dirigirá al Casademont en los 'playoffs' por el título al estar disfrutando de su permiso por paternidad.

Cantero ha escrito un mensaje en sus redes sociales en el que, asimismo, desea mucha suerte al equipo en este tramo decisivo de la temporada en el que el Casademont peleará por el título de Liga. Técnico y club han sentado un importante precedente en defensa de los derechos laborales en el deporte de élite, donde disfrutar de un permiso de paternidad es una excepción y no la norma.

El entrenador del Casademont Zaragoza, de 40 años, ha sido padre por primera vez esta semana. Su esposa, Paula, dio a luz a Mateo en la madrugada del lunes y desde ese momento su ayudante, Arnau Ferreras, asumirá las funciones de primer entrenador mientras Cantero está de permiso. El equipo aragonés disputa esta misma semana los cuartos de final del playoff por el título frente al Estepona, este jueves en tierras malagueñas (20.00) y el domingo en el Príncipe Felipe (18.30).

Este es el mensaje íntegro de Carlos Cantero:

"Muchísimas Gracias por todos los mensajes de apoyo recibidos. La mamá y el bebé están muy bien. Quería aprovechar para mandar un mensaje de apoyo a las jugadoras y al staff para este final de temporada y agradecerles el interés diario estos últimos días para ver que todo fuese bien. Como equipo que somos estas situaciones alegran, unen y refuerzan. Están preparadas y preparados para hacer el mejor trabajo posible como hasta ahora o incluso mejor. Confianza ciega en el EQUIPO. Una vez más, gracias por el cariño y apoyo, no sólo de la marea roja también a Club Casademont Zaragoza, a todos los compañeros de profesión, gente de otras aficiones y medios de comunicación por sus cariñosas palabras. De corazón. ¡Gracias por el cariño mostrado!"