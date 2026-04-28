CASADEMONT ZARAGOZA
El Casademont Zaragoza clasifica a sus dos equipos júnior para los octavos del Campeonato de España
Chelsea Dike, con 21 puntos y 16 rebotes, brilló en el triunfo femenino y Keita, con 15 puntos y 11 rebotes, en el masculino
Jornada redonda para el Casademont Zaragoza en el Campeonato de España Júnior que se está celebrando estos días. Sus dos equipos cerraron la primera fase con victoria y la correspondiente clasificación para los octavos de final del torneo. El otro equipo aragonés en liza, el CN Helios, no pudo sumar su primer triunfo en la última jornada de la primera fase al caer por 75-59 ante el Kells College.
La jornada empezó bien para el club aragonés, ya que al mediodía el equipo femenino se impuso por 55-61 al Sant Adriá en la tercera jornada y eso le dio el segundo puesto del grupo y el consiguiente paso a la siguiente fase. Chelsea Dike fue la jugadora más destacada con 21 puntos y 16 rebotes en 26 minutos de juego para 34 créditos de valoración. Candela Cuevas también brilló con 11 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.
Por la tarde, el conjunto masculino que dirige Jorge Serna logró superar al Unicaja por 71-77 en un duelo que se decidió en el último cuarto con un parcial de 8-25 para los aragoneses. Soumalia Keita fue el más destacado del Casademont con dobles figuras, 15 puntos y 11 rebotes, para 15 créditos de valoración en 22 minutos. Matija Lukic firmó 14 puntos y repartió 7 asistencias. De esta forma el Casademont suma su segunda victoria de la fase de grupos que le permite también acceder a octavos de final.
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