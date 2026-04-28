El caso Carlos Cantero: "La crianza es algo que nos concierne a todos. El Casademont Zaragoza está bien cubierto"

Un cambio de manos en la dirección técnica del Casademont Zaragoza ha marcado la actualidad del equipo esta semana. Hace unos días, Carlos Cantero anunció que el nacimiento de su primer hijo causaría su baja por paternidad, por lo que no estará durante los playoffs de la Liga Femenina Endesa que empezarán a diputarse esta semana en un primer choque de cuartos que las rojillas jugarán el jueves en la cancha del CAB Estepona.

El preparador ha agradecido este martes en sus redes sociales los múltiples mensajes de apoyo recibidos y ha aprovechado para animar a las suyas: «Como equipo que somos estas situaciones alegran, unen y refuerzan. Están preparadas y preparados para hacer el mejor trabajo posible como hasta ahora o incluso mejor. Confianza ciega», dijo Cantero, que no viajará a tierras malagueñas.

Allí estará asumiendo las labores del técnico a la cabeza del equipo Arnau Ferreres, su segundo durante todo este curso, algo que, para algunos aficionados menos acostumbrados a casos de este tipo, ha resultado sumamente extraña la correcta aplicación de la legislación en materia de bajas de paternidad.

En este sentido, uno de los grandes entrenadores de baloncesto que han salido de la capital aragonesa, Víctor Lapeña, entiende a la perfección esta reacción: «Choca más cuando se trata del deporte porque estamos más expuestos a la opinión pública», indica. Aun así, para Lapeña, que también fue padre estando a cargo de un equipo, se trata del camino más lógico: «Tener un hijo es lo más importante que hay. Yo, si fuera directivo, lo tendría muy claro. Le animaría a que esté con su familia. Es lo que opino y lo que he hecho en otros casos», añade.

Víctor Lapeña, durante un encuentro como seleccionador de Canadá. / Servicio especial

Lo mismo opina una exatleta olímpica zaragozana, Isabel Macías. «La maternidad, la paternidad y la crianza es algo que nos concierne a todos y ocurre en un momento especial de la vida. Se debe atender y deben darse facilidades para que la conciliación real exista. No debería ser noticia que eso se comprenda», afirma. Algo que cada día está más cerca de equipararse por completo en todas las áreas profesionales: «Obviamente, lo que el deporte está haciendo es adaptar la obligatoriedad laboral de cualquier otro contexto. Si queremos una profesionalización de nuestro sector debe ser así».

De hecho, no resultó en absoluto fácil para ella cuando le tocó ser madre. «En mi caso, no tenía baja laboral. Soy autónoma, mi parte de deporte no estaba profesionalizado. Eso es un hándicap que tenemos en algunos deportes. El baloncesto está reconocido como profesional mientras que otros no». En su día, eso resultó en «un inconveniente en cuanto a la legislación de una pequeña ayuda por maternidad que existe, del CSD, que son 2.500 euros o 3.000 por hijo, que no suple ni de lejos los gastos». Todo un impedimento que Macías tuvo que paliar: «Había un error de redacción en ciertos matices que conseguimos subsanar, pero en su momento me afectó», valora.

La exatleta olímpica Isabel Macías, en el Trofeo Ciudad de Zaragoza. / ÁLVARO SANCHEZ / ZAR_DIGITAL

Ahora, no obstante, considera Lapeña que se ha avanzado mucho en este asunto. «Hoy en día, con cualquier trabajo, se protege más esta figura paternal y el derecho a vivir esos primeros días en familia. Es una etapa difícil y estar juntos lo hace más sencillo», asegura el preparador, que está convencido de que la entidad rojilla piensa de la misma forma: «Creo que también tiene el apoyo total del club».

La única duda que queda ahora sobre la mesa, también para muchos de los aficionados del Casademont Zaragoza, es si la baja de Carlos Cantero afectará de forma sensible a las aragonesas, algo que no preocupa en exceso a Lapeña, quien cree que «el equipo está bien cubierto». Para el técnico, ya veterano en los banquillos de equipos de baloncesto masculinos y femeninos, el conjunto rojillo ha debido blindarse contra esta ausencia en el tiempo que ha tenido. «A estas alturas de la temporada, lo habrán preparado ya muy bien».

Aun así, es consciente de que «el head coach es una figura vital» y, por tanto, hace «prácticamente inevitable que se note la falta». A pesar de ello, sabe que otros factores pueden repercutir lo mismo o más: «Todo afecta, como la baja de Leite». Además, admite que el Casademont tiene ya mucho que celebrar esta campaña: «Ser tercero de la Euroliga ya es muy difícil, yo lo he sido. Esa plaza da mucho prestigio».