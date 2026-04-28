Marco Spissu, jugador del Casademont Zaragoza: "Sabemos la importancia de estos dos partidos, queremos llegar lo más arriba posible"

El Casademont Zaragoza vuelve al calendario liguero este fin de semana después de una jornada de descanso y lo hará enfrentándose a domicilio al Uni. Los de Joan Plaza han encaminado de forma considerable una permanencia que se veía mucho más complicada hace un mes y ahora piensan ya en cerrar ese capítulo cuanto antes para abrazar la oportunidad de mirar más alto en la clasificación: “Sabemos la importancia de estos dos partidos, pero queremos llegar al final lo más arriba que podemos seguro”, ha asegurado tras el entrenamiento del equipo este martes Marco Spissu, quien es consciente de que “estos dos encuentros son cruciales” para ello.

El italiano reconoce que la victoria en el último duelo les quitó un peso de encima al sumar un rival más a la lista de averages particulares ganados. “Lo bueno es que tenemos el 2-0 contra Andorra y contra Gran Canaria, y Granada tienes que jugar aquí. Si ganamos estos, estamos más seguros de quedarnos en esta Liga. Sabemos su importancia y los vamos a competir y a luchar hasta el final”, subraya.

Para Spissu, la jornada de descanso no tiene por qué cortar la gran progresión del equipo en las últimas semanas: “Hemos pasado una semana donde jugamos, entonces, fue un poquito raro. Ha empezado la semana muy bien, entrenando muy duro y esperamos el partido del sábado en Girona”. Todo ello, además, contra un rival en una dinámica opuesta. “Estamos en un buen momento, hemos ganado dos y seguro que vamos a competir el sábado. Hay que hacerlo con los seis partidos hasta el final y nos gusta hacer los cálculos si ganamos o perdemos”.

Marco Spissu, durante el partido entre el Casademont Zaragoza y el Lleida en el Felipe. / Jaime Galindo

En lo personal, el base rojillo pasa por un gran momento tanto de forma como en el aspecto mental. “Me siento muy bien, tengo más responsabilidad y estoy más seguro de las cosas que puedo hacer en la cancha”, ha recalcado Spissu tras un parón que no es el ideal a estas alturas del curso, aunque les sirve para recomponerse: “Para los jugadores es fundamental jugar. La semana pasada fue muy dura, pero hemos descansado el fin de semana para recargar un poco la batería y ahora estamos a tope para competir el sábado”.

En este sentido, el Casademont Zaragoza podría recuperar más pronto que tarde a dos jugadores clave para el conjunto: “DJ no sé cuándo se puede recuperar. También creo que tiene buena pinta de recuperar el partido con Granada”. Algo similar ocurre con Trae Bell-Haynes, que está trabajando para reincorporarse cuando antes: “Están entrenando muy duramente los dos y vamos a recuperarlos, que será mejor para el equipo seguro”.