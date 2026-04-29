Arnau Ferreres, entrenador del Casademont Zaragoza: "Haré un trabajo casi igual que el que hacía Carlos Cantero"

Caballeroso, lo primero que hizo Arnau Ferreres en su primera intervención ante los medios de comunicación como entrenador temporal del Casademont Zaragoza por la baja de paternidad de Carlos Cantero fue, precisamente, acordarse del madrileño. "Quería felicitar a Carlos por el nacimiento de Mateo. A Paula también, por supuesto. Estamos muy contentos y muy felices por ellos. Les deseamos lo mejor y que Carlos pueda disfrutar de este momento con su hijo y con su mujer, porque creo que es lo más importante en la vida", comenzó el catalán antes de entrar en materia.

Porque lo que dejo claro Ferreres desde el primer momento es que su trabajo va a ser totalmente continuista. "Estamos siguiendo su línea. Es algo consensuado con el club y que ya teníamos hablado con Carlos antes de que se fuera. Lo afrontamos con ganas y con ilusión. Es un playoff, creo que nos merecemos jugarlo, disputarlo y disfrutarlo, que es lo más importante. Vamos a por todas", subrayó el técnico.

Sobre cómo está viviendo el proceso de convertirse en el primer técnico, Arnau confesó que "en los últimos partidos ya se vio que yo estaba un poco más de pie y que Carlos me daba alguna responsabilidad más, como algún tiempo muerto en el último partido. No me he preparado como tal. Sabes que podía pasar en algún momento, pero aunque lo tengas en mente, cuando llega el momento no lo tienes preparado. Llega y ya está", explicó un Ferreres que incidió en que "yo haré un trabajo parecido, o casi igual, al que hacía Carlos. Él me ha transmitido que estuviese tranquilo, que actuáramos con máxima normalidad. También me ha ido dando pequeños consejos y me ayuda a corregir esos detalles".

El Estepona-Casademont

Todo este cambio le llega al Casademont en pleno inicio de la pela por el título liguero y este jueves espera ya en los cuartos de final un Estepona plagado de bajas. "Es verdad que pierden jugadoras muy importantes, pero nosotros vamos con la máxima ilusión y con el máximo respeto que merece este equipo. Además de buenas jugadoras, tienen un buen entrenador como César Aneas. Tenemos que vigilar mucho porque conoce la Liga, conoce a las jugadoras y sabe de qué van este tipo de partidos. Vamos a ir desde el primer minuto a tope para intentar lograr un buen resultado y venir luego al Felipe a rematar esta primera eliminatoria", analizó Ferreres.