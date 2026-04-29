¿Quién es Arnau Ferreres, el técnico que ocupará el lugar de Carlos Cantero al frente del Casademont Zaragoza?

La baja por paternidad de Carlos Cantero ha dado la alternativa al frente del Casademont Zaragoza a Arnau Ferreres, técnico catalán de 28 años que vive su primera temporada en el club aragonés al llegar el pasado verano junto a Marie Pierre Uriarte para completar el cuerpo técnico de Cantero tras la marcha de Jotacé Marcos.

Arnau Ferreres posee una larga experiencia a sus espaldas tras una gran trayectoria en España, y en todas sus categorías. Con experiencia en Liga Femenina, Liga Femenina 2 y diferentes competiciones del baloncesto nacional, principalmente en clubs de Cataluña. Además, su trabajo más reciente fue en Venezuela, donde ejerció de entrenador ayudante del Marinos de Oriente. Allí también llevó a cabo tareas de scouting, desarrollo de jugadores y de habilidades.

Ferreres, "un apasionado del baloncesto" como él mismo se define, comenzó desde abajo, con los más pequeños del Proa Sant Medir desde 2013 hasta 2018, para pasar después por el Jac Sants, el UE Gaudí, el CB L'Hospitalet y el CBSAPS hasta 2021, siempre en equipos de categorías inferiores.

En 2021 estuvo unos meses como ayudante en el L'Hospitalet de LEB Plata y en junio de ese año pasó al CB Maresme como ayudante en EBA y principal en la Segunda Catalana y otros equipos de formación. En 2022 dirigió al equipo sub-21 del Espanyol y al equipo femenino de Primera Catalana del Vedruna Grácia.

Después asumió esa función en el Prat, compaginándola con el equipo sub-18 masculino, para dar el salto al profesionalismo en el Bembibre el curso 2023-24 como asistente y responsable del scouting y del desarrollo de las jugadoras. En 2024 llegó su experiencia internacional en el Marinos de Oriente venezolano, que repitió en 2025, y de junio a diciembre fue el máximo responsable del CEEB Tordera en Liga Femenina 2.

A su lado estará Marie Pierre Uriarte, que también posee una gran experiencia, sobre todo en el baloncesto francés. La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en Tarbes. En el club francés, llegó a dirigir a su primer equipo consiguiendo la clasificación para la Eurocup en 2013. Destaca sobre todo su labor como responsable y directora del Centro de Formación de Tarbes, una de las escuelas de baloncesto más prestigiosas del país vecino. Allí coincidió con la joven Carla Leite, que empezaba a construir su trayectoria deportiva.