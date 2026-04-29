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Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza ya está en cuartos del Campeonato de España júnior (76-59)

Las chicos superan al Bilbao Basket y las chicas se la juegan ante el Adareva Tenerife

Los jugadores del Casademont, celebrando el pase a los cuartos

Los jugadores del Casademont, celebrando el pase a los cuartos / Casademont Zaragoza

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El Casademont Zaragoza sigue dando pasos en el Campeonato de España júnior que se está disputando en Alajaraque. El equipo masculino, dirigido por Jorge Serna, se impuso sin demasiados apuros al Bilbao Basket (76-59) y ya está en los cuartos de final tras una gran actuación coral en la que los aragoneses despertaron a tiempo.

Y es que los jóvenes zaragozanos se supieron sobreponer a un irregular primer cuarto en el que perdieron con claridad, pero un espectacular segundo cuarto comenzó a encarrilar la victoria del Casademont, que siguió apretando el acelerador tras el descanso y acabó viviendo un plácido final. Valle, Simón, Auciello y Cativiela fueron los jugadores más destacados de los de Serna, llegando a los dobles dígitos en anotación.

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Las canteranas del Casademont tienen esta tarde la oportunidad de emular a sus compañeros. Para ello, deberán superar al Adareva Tenerife y conseguir así el billete para los cuartos de final del Campeonato de España

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