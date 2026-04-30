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Carla Leite ya deslumbra en Portland y en la WNBA tras su abrupta salida del Casademont Zaragoza: "Oh lá lá"

La francesa se estrena con 12 puntos y varias acciones llamativas en la pretemporada estadounidense

Carla Leite, buscando un pase durante su primer partido con Portland

Carla Leite, buscando un pase durante su primer partido con Portland / Portland

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

La etapa de Carla Leite en el Casademont Zaragoza ya es pasado, pero con el equipo aragonés jugándose el todo por el todo en la Liga, cuesta verla jugar un partido con otra camiseta, algo que ha sucedido por primera vez en la madrugada del miércoles al jueves. La francesa ha debutado con Portland en su primer partido de pretemporada de la WNBA y la base ya ha dejado destellos de su calidad.

Para empezar, Leite fue titular en el duelo en el que su nuevo equipo cayó derrotado (91-81) ante Seattle. Sin embargo, la jugadora gala fue una de las más destacadas de Portland. En su primer día, Carla Leite se fue hasta los 12 puntos, a los que sumó 5 rebotes y 2 asistencias para completar una gran actuación tras poco más de una semana de anunciar su adiós a Zaragoza y, por tanto, casi sin tiempo de adaptación.

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Además de su impacto en el juego, la exjugadora del Casademont dejó varias jugadas de mérito y estéticas que fueron merecedoras de halagos en las redes sociales, tanto en la cuenta de su equipo como en la de la propia WNBA. "Oh lá lá", escribió Portland en su cuenta de X.

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