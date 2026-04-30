Los dos equipos júnior del Casademont Zaragoza caen en cuartos del Campeonato de España

El Casademont Zaragoza se ha despedido este jueves del Campeonato de España júnior después de que sus dos equipos cayeran ante un mismo rival y en la misma ronda del torneo que se celebra este año en Huelva. Los júnior masculino y femenino del conjunto rojillo sucumbieron de en los cuartos de final con sendas derrotas ante el Movistar Estudiantes.

El primero en jugar, a las 12.30 horas, fue el equipo de los chicos, que perdió en el polideportivo Andrés Estrada por un ajustadísimo marcador de 70-71 y con hasta 2 rebotes en la última jugada que le dieron la oportunidad de llevarse el partido. Todo ello, después de haberse ido por delante al descanso (35-33) y de haberse llegado a poner con una desventaja de 11 puntos a falta de tan solo un cuarto (45-56).

Además, el choque dejó una actuación sobresaliente de varios jugadores del Casdemont, entre ellas la de Keita Soumalia, que fue el máximo anotador del encuentro con 26 puntos, además de llevarse 15 rebotes, siendo también el mejor dato del partido, lo que en cómputo le dejó 38 créditos de valoración.

Por la tarde llegó el turno de las chicas, que se midieron también al Estudiantes a las 17.00 horas en el Palacio de los Deportes Carolina Marín de la provincia onubense. El Casademont Zaragoza femenino, aunque con un resultado algo más abultado (78-68), también se mantuvieron con opciones durante la mayor parte del encuentro, aunque el rival mantuvo una distancia de seguridad constante en el marcador para evitar sorpresas con el cuadro aragonés. La mejor entre las canteranas fue Claudia Crespo que, pese a la derrota, anotó 23 puntos, cogió 2 rebotes y se llevó una valoración de 21 créditos.

Así, ambos filiales del conjunto rojillo, tanto masculino como femenino, no avanzarán más en el torneo después de firmar una notable participación en el Campeonato de España en Huelva y tendrán que disputarse la clasificación entre el quinto y el octavo puesto.