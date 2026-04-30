El Estepona-Casademont Zaragoza, en directo: ya en juego los cuartos de final de la Liga

Los playoffs de la Liga Femenina Endesa que hoy empiezan marcan el final de la temporada para el Casademont Zaragoza. Hasta dónde llegará el equipo aragonés dependerá de cómo se sepa adaptar a los cambios que ha sufrido. Sin Leite, con Pueyo lesionada... y sin Carlos Cantero. Pero con Arnau Ferreres a los mandos. El hasta ahora segundo entrenador debuta esta tarde (20.00 horas) en el primer partido de los cuartos de final. El Casademont visita a un Estepona plagado de bajas con la intención de sentenciar la eliminatoria ya en la ida. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque en tierras malagueñas:

Triiiiipleeee Hempeee

Pues el parcial ya es 7-0 local. 38-43

Triple de Estepona para empezar la segunda parte. 34-43

Canasta de Gueye sobre la bocina y con el 31-43 llega el partido al descanso

Otroooo de Mawuliiii. 27-40

Triiiiipleee Laia Flores. 25-37

Vuelve a anotar Gueye. 23-34. 4 para el descanso

2+1 brutaaaaal de Bankoléee

Y triiiiiipleeee Mawuliii en la siguiente jugada. Rompe el partido el Casademont. 19-29