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Casademont Zaragoza

El Estepona-Casademont Zaragoza, en directo: ya en juego los cuartos de final de la Liga

Sigue con nosotros el minuto a minuto del debut de Arnau Ferreres en el banquillo del Casademont

Las jugadoras del Casademont, abrazadas en el Príncipe Felipe

Las jugadoras del Casademont, abrazadas en el Príncipe Felipe / Miguel Ángel Gracia

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Los playoffs de la Liga Femenina Endesa que hoy empiezan marcan el final de la temporada para el Casademont Zaragoza. Hasta dónde llegará el equipo aragonés dependerá de cómo se sepa adaptar a los cambios que ha sufrido. Sin Leite, con Pueyo lesionada... y sin Carlos Cantero. Pero con Arnau Ferreres a los mandos. El hasta ahora segundo entrenador debuta esta tarde (20.00 horas) en el primer partido de los cuartos de final. El Casademont visita a un Estepona plagado de bajas con la intención de sentenciar la eliminatoria ya en la ida. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque en tierras malagueñas:

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