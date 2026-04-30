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Casademont Zaragoza

Las notas del Estepona-Casademont Zaragoza: Laia Flores, Gueye y Bankolé se gustan en Málaga

Mawuli fue también decisiva en la primera mitad ante el conjunto andaluz

Laia Flores, botando el balón en el choque ante el Estepona

Laia Flores, botando el balón en el choque ante el Estepona / Casademont Zaragoza

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Flores | 9 |

Crecida. Parece otra. Está con el nivel de confianza más alto de su carrera.

Mariona | 4 |

Negada. A la capitana le está pasando factura el desgaste de la temporada.

Oma | 4 |

Errática. Gran actitud sin acierto. Falló tiros a priori cómodos para ella.

Vorackova | 4 |

Tímida. La checa atraviesa un bajón en el que da la sensación de que ni lo intenta demasiado.

Bankolé | 9 |

Eléctrica. Otro gran partido de la francesa, que pide a gritos la renovación.

Mawuli | 8 |

Triplista. Gran momento de forma de la japonesa, que no necesita jugar mucho para ser decisiva.

Fingall | 6 |

Peleona. Se desfonda en defensa y encontró premio en el último cuarto

Hempe | 5 |

Incómoda. Acabó haciendo sus puntos como siempre, pero no estuvo fina.

Gueye | 9 |

Imperial. Se sabía superior en la pintura y así lo demostró. Aunque de más a menos.

Hermosa | - |

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Banquillo. La española viajó a Málaga pero su tobillo le impide de momento jugar.

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