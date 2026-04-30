Las notas del Estepona-Casademont Zaragoza: Laia Flores, Gueye y Bankolé se gustan en Málaga

Flores | 9 |

Crecida. Parece otra. Está con el nivel de confianza más alto de su carrera.

Mariona | 4 |

Negada. A la capitana le está pasando factura el desgaste de la temporada.

Oma | 4 |

Errática. Gran actitud sin acierto. Falló tiros a priori cómodos para ella.

Vorackova | 4 |

Tímida. La checa atraviesa un bajón en el que da la sensación de que ni lo intenta demasiado.

Bankolé | 9 |

Eléctrica. Otro gran partido de la francesa, que pide a gritos la renovación.

Mawuli | 8 |

Triplista. Gran momento de forma de la japonesa, que no necesita jugar mucho para ser decisiva.

Fingall | 6 |

Peleona. Se desfonda en defensa y encontró premio en el último cuarto

Hempe | 5 |

Incómoda. Acabó haciendo sus puntos como siempre, pero no estuvo fina.

Gueye | 9 |

Imperial. Se sabía superior en la pintura y así lo demostró. Aunque de más a menos.

Hermosa | - |

Banquillo. La española viajó a Málaga pero su tobillo le impide de momento jugar.