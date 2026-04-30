Casademont Zaragoza
Las notas del Estepona-Casademont Zaragoza: Laia Flores, Gueye y Bankolé se gustan en Málaga
Mawuli fue también decisiva en la primera mitad ante el conjunto andaluz
Flores | 9 |
Crecida. Parece otra. Está con el nivel de confianza más alto de su carrera.
Mariona | 4 |
Negada. A la capitana le está pasando factura el desgaste de la temporada.
Oma | 4 |
Errática. Gran actitud sin acierto. Falló tiros a priori cómodos para ella.
Vorackova | 4 |
Tímida. La checa atraviesa un bajón en el que da la sensación de que ni lo intenta demasiado.
Bankolé | 9 |
Eléctrica. Otro gran partido de la francesa, que pide a gritos la renovación.
Mawuli | 8 |
Triplista. Gran momento de forma de la japonesa, que no necesita jugar mucho para ser decisiva.
Fingall | 6 |
Peleona. Se desfonda en defensa y encontró premio en el último cuarto
Hempe | 5 |
Incómoda. Acabó haciendo sus puntos como siempre, pero no estuvo fina.
Gueye | 9 |
Imperial. Se sabía superior en la pintura y así lo demostró. Aunque de más a menos.
Hermosa | - |
Banquillo. La española viajó a Málaga pero su tobillo le impide de momento jugar.
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