La previa del Estepona-Casademont Zaragoza: un relevo y una última bala

Esto se empieza a acabar. El maravilloso viaje que ha sido la temporada 25-26 del Casademont Zaragoza femenino está llegando a su fin, aunque todavía queda la traca final: la pelea por el título de Liga. Aunque da la sensación de que el equipo aragonés llega con menos munición que en otros momentos del curso, no deja de ser el rival a batir porque, como primer clasificado de la Liga Regular, así se lo ha ganado. Por motivos muy diferentes, faltarán en este esprint final piezas que han sido clave a lo largo del curso como Carlos Cantero o Carla Leite y, además, la presencia de una jugadora clave como Helena Pueyo es toda una incógnita. Al frente, Arnau Ferreres.

Por ello, la incertidumbre va a marcar el camino de un Casademont que quiere poner la guinda a una campaña inolvidable a la que, sin embargo, le falta un título importante para redondearla. Cierto es que se conquistó la Supercopa en el ya lejano septiembre de 2025, del que, por todo lo que ha pasado después, parece que han pasado siglos. Pero el crecimiento del club obliga a pensar en cotas más altas y de la terna de Copa de la Reina, Euroliga y Liga, ya solo queda la última bala de la competición doméstica.

Como recompensa a su buen trabajo, las zaragozanas van a tener siempre el factor cancha a favor y eso hace que su primer partido lo vayan a disputar a domicilio. Será esta tarde (20.00 horas) en la cancha de, para no faltar a la verdad, de un desdibujado Estepona. Porque si el Casademont no llega en plenitud a la cita (sin Leite, sin Pueyo por el momento y con Hermosa entre algodones), lo del conjunto andaluz es demencial.

El Estepona

Para empezar, sus dos mejores jugadoras, Sika Koné y Madison Conner, han partido hacia Estados Unidos para preparar el comienzo de la WNBA. Dos estrellas sin las que el Estepona no se hubiera clasificado a la fase final. Además, la exjugadora del Casademont Tanaya Atkinson también se ha desvinculado ya del club. Por si fuera poco, Lekovic tampoco jugó el último partido y no hay demasiada información al respecto, por lo que parece que tampoco estará en la eliminatoria.

Ante tal desgobierno, al Estepona, que en algunos momentos del curso incluso amenazó con descender, no le queda otra opción más que disfrutar de la visita de las aragonesas y saborearla como una recompensa al trabajo bien hecho durante el curso. De ahí en adelante, todo lo que llegue será bueno para las malagueñas, que saltarán a la cancha sin nada que perder y una nula presión que las puede transformar en un peligroso equipo.

Porque aunque con una rotación cortísima que tendrán que completar canteranas, las de César Aneas siguen contando con jugadoras de nivel como Melisa Gretter, Claudia Contell o Cecilia Muhate. No obstante, y a pesar de sus dudas, el Casademont es infinitamente superior y no debería tener problemas incluso para encarrilar la eliminatoria en la ida a la espera de lo que pase el domingo en el Príncipe Felipe.

Seguro que Arnau Ferreres agradecería un doble enfrentamiento tranquilo para poder robar cosas, adaptarse a sus jugadoras y, por otro lado, ellas a su nuevo técnico.De esa conexión depende la última bala del Casademont para lograr un gran título.