Arnau Ferreres, entrenador del Casademont Zaragoza: "Los partidos de playoff siempre cuestan, sea un rival de más o menos entidad"

El Casademont Zaragoza afronta este domingo el partido de vuelta de los playoffs de la Liga Femenina Endesa ante el Estepona y lo hace con la eliminatoria bastante encaminada después de una contundente victoria a domicilio por 16 puntos. Aun así, el entrenador del equipo aragonés no se confía y sabe que todos los rivales de ahora en adelante serán complicados: “Los primeros partidos de playoff siempre cuestan, igual que el primero de la Copa de la Reina, que siempre es difícil. Puede ser un rival de más o de menos entidad, no pasa nada”, ha asegurado Arnau Ferreres en la previa.

El técnico lo comprobó en la ida en tierras malagueñas, donde las rojillas tuvieron que imponerse a un rival complicado: “Estepona nos lo puso muy difícil. Nos planteó muchos minutos de zona, un partido duro, donde la afición nos apretó, estuvieron ahí. Es un campo pequeño, que la gente está ilusionada con el proyecto y que además ahora se han metido en Europa”, valora.

Aun así, considera que las suyas supieron reponerse de las desconexiones. “Sobre todo en el tercer cuarto, que nosotros tuvimos un pequeño apagón y ya se nos pusieron encima. Ahí tuvimos que sacar carácter, sacar esa garra, esa rasmia de aquí de Zaragoza. Yo contento, feliz por la victoria”. Así, Ferreres transmitió a sus jugadoras su buena impresión. “Se lo dije también en el vestuario, que al final yo estaba feliz por esa primera victoria de playoff y porque tuvimos momentos malos en el partido y aun así nos supimos reponer y volver al encuentro, a nuestra diferencia y a imponer nuestro ritmo, nuestro físico, que es lo que durante toda la temporada ha marcado la diferencia”, ha añadido.

Arnau Ferreres atiende a los medios en la previa del partido de ida ante el Estepona. / JOSEMA MOLINA

Por ello, antes de la vuelta, el entrenador tiene un ojo puesto en lo que puede pasar en su lado del cuadro. “Todos en la Liga vamos mirando lo que pasa en otras eliminatorias. Sobre todo, nosotros estamos pendientes de Perfumerías y Jairis, como es lógico”. Además, no le extrañaría que pudiera haber sorpresas en cualquier enfrentamiento: “Son playoffs, puede pasar de todo. Todo el mundo da un pasito más a lo que ya ha dado en la temporada”.

Respecto al grupo, ve a la plantilla en forma pese a la carga de partidos y dispuesta para encarar la eliminatoria. “El equipo está bien y está preparado. Creo que llegamos además, después de toda la Final Six, en un momento muy chulo, muy importante. Veremos en el último entrenamiento que tenemos qué tal va todo. Sobre todo, estamos pendientes de la evolución de las jugadoras que tenemos tocadas”.

Arnau Ferreres habla con un miembro del staff durante un entrenamiento. / JOSEMA MOLINA

En este sentido, hay dos deportistas en la enfermería del Casademont Zaragoza y que todavía no pueden reincorporarse al grupo, aunque podrían llegar para próximas rondas. “De momento, tanto Elena Pueyo como Nerea Hermosa, día a día, y el cuerpo médico irá diciendo cuándo se pueden reincorporar a la rutina del equipo. En principio Nerea será más pronto. Elena Pueyo creo que deberemos esperar un poquito más. Aun así, con estas lesiones nunca sabes, porque igual aparece en un par de días que se siente mucho mejor y ella misma y el cuerpo médico dicen que puede, pero no nos marcamos un plazo”.

Por último, ha incidido Ferreres en la importancia de la Marea Roja para el choque de vuelta que disputará en el pabellón Príncipe Felipe y para el resto de encuentros en casa. “Yo creo que al final esperamos un gran ambiente en el Felipe. Es playoff, necesitamos a la gente para seguir avanzando. Lógicamente hemos dado un pasito en esta serie, queremos rematarlo el domingo, pero igual que les vengo diciendo a las chicas desde el primer día, no es suficiente, no nos conformamos. Necesitamos, queremos y nos gustaría que el público, igual que toda la temporada ha estado, estuviese y, por supuesto, les necesitamos ahora más que nunca”, subraya.