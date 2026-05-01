Así va la carrera del Casademont Zaragoza por seguir en la ACB: tres cuerpos de ventaja

Tras la jornada en la que el Casademont Zaragoza vio como sus rivales para evitar el descenso recuperaban el encuentro que el equipo aragonés les llevaba de ventaja, las cosas no han cambiado demasiado y los de Plaza mantienen las dos victorias de renta respecto a la 17ª plaza que ocupa el Morabanc Andorra con siete triunfos. La sorprendente victoria del Gran Canaria en la cancha del Unicaja hace que los canarios igualen al Casademont con nueve victorias, pero los zaragozanos cuentan con un colchón extra que todos los implicados envidian, el factor del basketaverage.

Y es que el conjunto aragonés ya ha jugado los dos partidos (tanto el de la primera vuelta como el de la segunda) con tres de los cuatro equipos (falta verse las caras con el Granada en el Felipe) que tiene por detrás en la clasificación de la ACB. Y con Andorra, San Pablo Burgos y Gran Canaria el Casademont tiene el enfrentamiento particular ganado. Por si fuera poco, con el Hiopos Lleida, el rival que le precede en la tabla, también tiene el basketaverage ganado. Un aplastante balance de 8 triunfos y solo una derrota ante los rivales directos por la salvación que tiene un tremendo valor en caso de apuros

Porque en caso de igualdad en el balance total de competición cuando la Liga Endesa acabe su fase regular, el primer criterio de desempate para decidir qué equipo queda por delante de otro en la clasificación son los enfrentamientos directos. Eso quiere decir que el Casademont Zaragoza solo descenderá si suma una victoria menos que el resto. En caso de quedar empatado a triunfos, los aragoneses siempre estarán por delante. Con cualquiera de ellos, salvo que el Granada dé la sorpresa. Y, además, siempre saldrá victorioso en casos nada descartables de triples o más empates.

Casi perfecto con los de abajo, horrible con los de arriba

Tal tesoro lo ha conseguido el Casademont, a pesar de su irregular pretemporada, dando el do de pecho en los días clave, cuando el peligro amenazaba. Desgraciadamente, esos partidos marcados en rojo en el calendario han tenido que ser en la pelea por evitar la quema en vez de por coquetear con la Copa del Rey, los playoffs o una final europea.

Desde pronto se vio que al equipo no le daba para mucho más, pero solo un equipo de los de abajo, el Andorra ( y tras dos prórrogas), ha podido con un Casademont que, sin embargo, ante los equipos de arriba ha cosechado un tremendo balance, por malo, de 1-18. Pero ahora eso ya es intrascendente, porque la pelea es otra y ahí los de Plaza tienen ahora tres cuerpos de ventaja