La explosión de Laia Flores en el Casademont Zaragoza: un rendimiento desconocido e... ¿inesperado?

Toda la temporada se ha elogiado la profundidad de la plantilla del Casademont Zaragoza. Y con razón. Porque sin ella hubiera sido imposible hacer historia simultáneamente en la Liga con un estratosférico récord de 27-3 y habiendo logrado ser el tercer mejor equipo de Europa en la Final Six de la Euroliga. Eso es porque todas las jugadoras, con sus lógicos altibajos, han dado el callo durante el curso. Pero, para ser francos, nadie o casi nadie hubiera podido esperar semejante rendimiento de una Laia Flores que está sorprendiendo a propios y extraños. Y tal vez a sí misma.

Porque con Mariona a los mandos, la llegada de Carla Leite, el fichaje estrella, la relegaba a un rol muy específico y totalmente secundario. Así se lo trasladó a la catalana un Carlos Cantero que, sin embargo, quería contar con ella porque sabía que sería de muchísima utilidad. Eso sí, tampoco podía garantizarle los minutos. “No hay problema”, debió decir Laia Flores, que aceptó el reto y se ha ido ganando a pulso cada instante que ha estado en pista.

En el primer tramo de la temporada, se vio a la base que ya conocíamos. Una especialista defensiva que muerde en cada acción y que es un verdadero dolor de muelas para la rival que tiene enfrente. En ataque, tanto a la hora de dirigir como de finalizar, le costaba algo más. Pero es que Laia Flores ha ido claramente de menos a más durante el curso, mostrando una evolución alucinante que la ha convertido en una jugadora total y que está atravesando, casi con total seguridad, el mejor momento de su carrera.

¿Laia Flores triplista?

Para muestra, un botón. Ya venía dejando actuaciones de mucho nivel últimamente, pero el duelo que cuajó en Málaga en la victoria ante el Estepona es de una jugadora de otro nivel del que se podía intuir en ella. La base sumó 22 de valoración haciendo de todo sobre la cancha. Hasta 17 puntos anotó Laia con un gran 4 de 7 en triples (vaya puntería está teniendo). Pero eso no fue todo, ni mucho menos. 4 rebotes, 3 asistencias, 3 balones robados… y todo lo que no se ve y que Flores hace día tras día.

Porque ahora los números están siendo justos con ella y el acierto está premiando y sacando todavía más a la luz el trabajo sucio en el que la catalana es especialista. Y es que con más brillo o menos, Laia Flores siempre está. Y ahora es su momento. Tras la salida de Carla Leite y el irregular momento que atraviesa Mariona Ortiz, la base ha demostrado que también puede ser también una de las líderes del equipo y se ha erigido como una de las esperanzas del Casademont para estos playoffs.