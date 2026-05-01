Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "No quiero que nadie piense que con las dos victorias es suficiente"

El Casademont Zaragoza vuelve este sábado a la Liga ACB ante un Girona (18.30 horas) en horas bajas y después de dar dos importantes pasos hacia la permanencia con dos victorias consecutivas. Aun así, Joan Plaza no desea confianzas de ningún tipo y busca mantener el nivel de compromiso de duelos anteriores: “No quiero que nadie en el club, ni los aficionados, ni el periodismo, esté pensando que con las dos victorias es suficiente”, ha asegurado el técnico en la previa del choque que su equipo jugará a domicilio.

Para Plaza, la meta es aumentar ese número de triunfos en los seis partidos restantes: “Hemos de encadenar, si puede ser, una racha de tres o cuatro para pensar que tengamos medio pie fuera. Y para eso hemos de empujar todos en la misma dirección. Si hay uno de nosotros que se relaja, que piensa que está hecho… yo no me creo que Granada o Andorra o el mismo Burgos no vayan a sumar dos o tres victorias de aquí al final”, añade.

El conjunto rojillo descansó el pasado fin de semana mientras el resto de equipos celebraban la jornada con normalidad: “Es cierto que nunca sabremos si nos ha perjudicado o nos ha beneficiado. Honestamente, en mi opinión, hubiera sido mejor jugar ese partido contra el Bilbao ahora, pero en cualquier caso es lo que es y hemos de apechugar”, indica el técnico.

Joan Plaza, junto a su cuerpo técnico en el partido ante el Lleida en el Príncipe Felipe. / Jaime Galindo

Ahora, además, ve al grupo totalmente preparado para la cita del sábado pese a las bajas: “El equipo ha entrenado bien estos días, hemos podido recuperar un poquito a Jaime (Fernández), no del todo. Hoy es el primer día que va a hacer el entreno entero y el resto pues tanto Trae (Bell-Haynes) como DJ (Stephens) no estarán disponibles. Pero el resto han entrenado bien, sabiendo la importancia del partido”.

En este sentido, varios de los canteranos del Casademont están ya asentados en la dinámica del primer equipo y Plaza cuenta con ellos. “Sasha (Savkov) se está entrenando ya de forma regular con nosotros. Y, evidentemente, Youssouf (Traoré), que ya jugó el último día, es una persona que va a entrar, sobre todo en partidos donde jugamos contra pívots muy tiradores, que también pueden abrir el campo muchísimo y donde lógicamente sufre mucho Christ (Koumadje). A partir de ahí, con estos doce vamos a ir allí y a la espera de que tarde o temprano DJ o Trae puedan incorporarse si es que llegan a tiempo antes de que acabe la temporada”.

Joan Plaza, durante el partido entre el Casademont Zaragoza y el Lleida en el Príncipe Felipe. / Jaime Galindo

Delante estará un Girona que viene de tres derrotas consecutivas, aunque el entrenador no se fía: “Jugamos contra un equipo que nos ganó aquí en casa, que está en una zona confortable de la clasificación, y por lo tanto, hemos de ponernos nosotros más en el tintero que no ellos”. Además, reconoce Plaza que “Girona es muy buen equipo, bien hecho, bien dirigido” y que deberán hacer bien su trabajo si quieren tener opciones de ganar: “Nosotros necesitamos ser capaces de plasmar desde el saludo inicial que necesitamos más la victoria que ellos”.

Entre las cualidades del rival, ha destacado el entrenador la intensidad y el triple. “Ellos son un equipo que tiene un ritmo alto, que tira mucho de tres, es de los que más hace durante el partido. Penan mucho con el pase a la continuación, están jugando de una forma muy descarada ofensivamente. Corren mucho al contraataque, entonces sabemos un poco cuál es la solución, en teoría, y hay que aplicarla. Luego efectivamente es un equipo que cierra muy bien líneas de penetración, puntean muy bien los tiros fuera”, destaca.

Para contrarrestar las fortalezas ofensivas del Girona, asegura el técnico del Casademont Zaragoza que la clave es el trabajo coral. “Hemos de hacer un partido serio, pero, sobre todo, más que nunca, colectivo. Con el balance actual es difícil pensar que un solo jugador puede definir tan claramente los resultados de los partidos como antaño. Hemos de ser capaces de jugar muy colectivamente, porque ellos atrapan muy bien al jugador con balón, lo colapsan, entonces esas situaciones de uno contra dos o tres, son inimaginables”.