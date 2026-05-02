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El Bàsquet Girona-Casademont Zaragoza, en directo: a por la permanencia virtual
El conjunto aragonés puede dejar la salvación prácticamente cerrada si gana y vivir un fin de curso tranquilo
Quién le iba a decir al Casademont Zaragoza hace un mes escaso que tendría la oportunidad única de vivir un final de temporada totalmente tranquilo. En su mano está. El equipo aragonés visita al Bàsquet Girona con el aliciente de que, si gana, dejará la salvación finiquitada virtualmente.
El conjunto de Joan Plaza tiene, antes de empezar la jornada, dos triunfos más basketaverage con la zona de descenso y, en caso de victoria y de derrota del Morabanc Andorra, serían tres de margen más el del average con cinco duelos por delante.
Ahora bien, está la otra cara de la moneda. Una derrota podría propiciar que adelantasen un renacido Gran Canaria y el San Pablo Burgos de Fisac igualase al Casademont. Y habría que mirar al La Laguna Tenerife-Morabanc Andorra para respirar o sufrir.
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Suma dos Yusta desde la personal (54-29).
Un dato: entre los dos equipos han tirado 4 tiros libres, dos cada uno. Los dos del Casademont, fallados, por cierto.
Movió bien (por fin) el Casademont y triple de Joaquín Rodríguez en la esquina (54-27)
Needham de tres. Lleva 17 puntos y cinco triples el base del Bàsquet Girona. Se van de ¡¡¡¡30!!!! en el segundo cuarto.
Otro triple de Livingston. 51 puntos en 15 minutos.
Cambia a zona el Casademont... triple de Needham.
Triple de Spissu, le dejaron tirar frontal y no falló.
Triple de Hughes. Empieza a ser embarazoso el asunto. 13-4 en este segundo cuarto y 45-21 en el total.
Triple de Sergi Marínez y doblan al Casademont, 42-21. Al fin vuelven Dubi y Robinson, a ver si así engancha el Casademont un parcial.
Canasta muy fácil de Livingston y se van de 20. Terrible (39-19).
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