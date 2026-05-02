El Bàsquet Girona-Casademont Zaragoza, en directo: a por la permanencia virtual

Quién le iba a decir al Casademont Zaragoza hace un mes escaso que tendría la oportunidad única de vivir un final de temporada totalmente tranquilo. En su mano está. El equipo aragonés visita al Bàsquet Girona con el aliciente de que, si gana, dejará la salvación finiquitada virtualmente.

El conjunto de Joan Plaza tiene, antes de empezar la jornada, dos triunfos más basketaverage con la zona de descenso y, en caso de victoria y de derrota del Morabanc Andorra, serían tres de margen más el del average con cinco duelos por delante.

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Ahora bien, está la otra cara de la moneda. Una derrota podría propiciar que adelantasen un renacido Gran Canaria y el San Pablo Burgos de Fisac igualase al Casademont. Y habría que mirar al La Laguna Tenerife-Morabanc Andorra para respirar o sufrir.