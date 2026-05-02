Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: «La primera parte es una cagada enorme»

El técnico del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, lamentó tras la derrota en Girona (90-81) que el equipo llegó «20 minutos tarde» al partido y que la primera parte fue «horrible» y «una cagada enorme».

«No es lícito que un equipo que tiene el agua al cuello como somos nosotros no salga con un punto más de energía que un rival que está en una zona confortable como el Girona», añadió. El equipo aragonés ya iba perdiendo de 15 puntos al final del primer cuarto y, mediado el segundo, la diferencia se llegó a poner a 30, dejando prácticamente imposible las opciones de victoria en Fontajau.

En este sentido el entrenador catalán, que justo este sábado cumplía 500 partidos dirigiendo en la Liga ACB, también reconoció que «no es de recibo salir con esta baja tensión» y que el equipo aragones no salió «activado» a la pista del pabellón Fontajau y tuvo «una mala puesta en escena».

Plaza aseguró que el Casademont Zaragoza se vino «abajo» porque llegó a ver 30 puntos de desventaja en el electrónico y que «probablemente la única lectura buena que hacemos es que en la segunda parte hemos vuelto hasta ponernos a seis puntos», pero que el equipo ya arrastraba una «carga física y emocional» demasiado grande.

«Lo hemos solucionado en la segunda parte, pero no lo suficiente y aunque hemos ganado dos cuartos cada equipo al final se ha llevado el partido el que más es lo ha merecido», concluyó.

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Además, Plaza también lamentó que no jugar el fin de semana pasado, ya que el duelo de la anterior jornada contra el Surne Bilbao Basket se jugó adelantado en febrero debido a los cabezas de serie de la Copa del Rey, hizo «daño» a su equipo porque venía de «competir muy bien» las tres semanas anteriores, aspecto que notó en los primeros minutos, ya que el Bàsquet Girona salió con una marcha más y un acierto en los triples que fue capital para la derrota del Casademont Zaragoza.