La previa del Girona-Casademont Zaragoza: el gran salto pasa por Fontajau

Afronta este sábado (18.30 horas) el Casademont Zaragoza en Fontajau un encuentro con más alicientes de lo que en un principio pudiera parecer. Porque, para empezar, la jornada pasada el equipo aragonés descansó y, tras dos victorias consecutivas, tiene ganas de volver a competir sabiendo que tiene la posibilidad de conseguir lo que no ha podido lograr en toda la temporada, tres triunfos seguidos.

Pero es que más allá del dato estadístico, si los de Plaza consiguieran imponerse en la cancha del Girona podrían comenzar a pensar que la salvación y la permanencia en la ACB ya sería casi cuestión de tiempo. Porque las dos victorias de ventaja que tiene ahora con la zona roja (más los basketaverages ganados) ya son un colchón tranquilizador, pero si se superara a los catalanes, sabiendo además que la semana que viene espera el Granada en el Felipe, sería dar el paso definitivo y que incluso permitiría vivir a los zaragozanos un final de curso tranquilo, algo que hace un mes parecía una utopía.

Pero para que este cuento de la lechera se convierta en realidad, hay que ganar en Fontajau. Viendo las dinámicas de los dos equipos, no parece ninguna locura que el Casademont pueda darle un buen susto a un Girona que no atraviesa una buena racha. Los de Moncho Fernández han perdido cinco de sus últimos seis partidos en la ACB, una situación que, tras su buen inicio de curso, les ha dejado sin opciones de soñar con meterse entre los ocho primeros y en tierra de nadie en la clasificación. Con la permanencia asegurada, al conjunto catalán solo le queda intentar acabar la temporada de la mejor manera posible.

Una circunstancia, la de sus pocos aprietos en lo numérico, que quiere aprovechar el Casademont para añadirse al Girona en la lista de equipos con los deberes hechos. Además, después de varias semanas jugando con el agua al cuello, los aragoneses afrontan el choque con la tranquilidad de que una derrota no sería un drama. Aquí será clave el trabajo que haya hecho durante la preparación del partido Joan Plaza, haciéndoles ver a sus pupilos que esa tranquilidad les tiene que servir para jugar con menos presión y sacar lo mejor de sí mismos, pero nunca para que haya relajación.

La rotación de Plaza

El técnico catalán seguirá contando con las bajas de DJ Stephens y Trae Bell-Haynes. Jaime Fernández viajará con el equipo, aunque no estará al 100%. Traoré y Savkov completarán una rotación en la que, para tener opciones de triunfo en Fontajau, hombres como Dubljevic, Robinson o Wright-Foreman deberán mantener el nivel que habían mostrado antes de este mini parón que ha tenido el Casademont.

Enfrente habrá un equipo alegre, vistoso y que trata de imprimir un ritmo vertiginoso en el que hombres como Livingston o Geben tratarán de evitar el tres de tres de los aragoneses.