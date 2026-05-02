Spissu, Yusta, Joaquín y Wright-Foreman creyeron en la remontada. Las puntuaciones del Bàsquet Girona-Casademont Zaragoza

El juego interior, lo peor del equipo aragonés en su visita a Fontajau

Dubljevic trata de frenar, sin éxito, una bandeja de Sergi Martínez. / EFE / David Borrat

A. Bobed

Zaragoza

Spissu | 8 |

Completo. Un base como Dios manda. Cuando toca balón el equipo es otro.

Wright-Foreman | 7 |

Microondas. Es un anotador tremendo, pero le falla la defensa, donde es muy blando.

Washington | 4 |

Chispeante. Dos triples seguidos y nada más. Está fuera mentalmente.

Yusta | 8 |

Persistente. Lo intentó sin parar y luchó en ambos lados de la pista. Hizo de líder y el equipo lo agradeció.

Rodríguez | 8 |

Intenso. Su gallardía en defensa es oro. Si hubo opción de creer fue en gran parte por su trabajo atrás.

González | 6 |

Útil. 8 puntos sin hacer mucho ruido, aunque hizo faltas innecesarias.

Robinson | 4 |

Apagado. Desde su partidazo ante el Lleida se ha diluido bastante. No estuvo fino.

Dubljevic | 3 |

Nulo. No aportó más que rebotes cuando venía con mucho protagonismo.

Fernández | 5 |

Tocado. Jugó poco, pero logró aportar en lo que le dio tiempo.

Koumadje | 0 |

Desastroso. En dos minutos lo hizo todo mal y hartó a Plaza, que ya no le sacó.

Traoré | 5 |

Sustituto. Salió cuando el técnico se cansó de Koumadje casi 6 minutos.

Savkov | - |

Inédito. El ruso no tuvo minutos y solo viajó para completar la convocatoria.

