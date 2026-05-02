Spissu, Yusta, Joaquín y Wright-Foreman creyeron en la remontada. Las puntuaciones del Bàsquet Girona-Casademont Zaragoza
El juego interior, lo peor del equipo aragonés en su visita a Fontajau
Spissu | 8 |
Completo. Un base como Dios manda. Cuando toca balón el equipo es otro.
Wright-Foreman | 7 |
Microondas. Es un anotador tremendo, pero le falla la defensa, donde es muy blando.
Washington | 4 |
Chispeante. Dos triples seguidos y nada más. Está fuera mentalmente.
Yusta | 8 |
Persistente. Lo intentó sin parar y luchó en ambos lados de la pista. Hizo de líder y el equipo lo agradeció.
Rodríguez | 8 |
Intenso. Su gallardía en defensa es oro. Si hubo opción de creer fue en gran parte por su trabajo atrás.
González | 6 |
Útil. 8 puntos sin hacer mucho ruido, aunque hizo faltas innecesarias.
Robinson | 4 |
Apagado. Desde su partidazo ante el Lleida se ha diluido bastante. No estuvo fino.
Dubljevic | 3 |
Nulo. No aportó más que rebotes cuando venía con mucho protagonismo.
Fernández | 5 |
Tocado. Jugó poco, pero logró aportar en lo que le dio tiempo.
Koumadje | 0 |
Desastroso. En dos minutos lo hizo todo mal y hartó a Plaza, que ya no le sacó.
Traoré | 5 |
Sustituto. Salió cuando el técnico se cansó de Koumadje casi 6 minutos.
Savkov | - |
Inédito. El ruso no tuvo minutos y solo viajó para completar la convocatoria.
