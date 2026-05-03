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El Casademont Zaragoza-Estepona, en directo: así va el partido de 'playoffs' en el Príncipe Felipe

Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque en el que el equipo aragonés debe certificar su pase a semifinales

Nerea Hermosa busca la canasta en el último duelo en el Príncipe Felipe

Nerea Hermosa busca la canasta en el último duelo en el Príncipe Felipe / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El Casademont Zaragoza debe confirmar esta tarde en el pabellón Príncipe Felipe su presencia en las semifinales de la Liga Femenina Endesa. Las pupilas de Arnau Ferreres vuelven a verse las caras contra el Estepona (18.30 horas) con la tranquilizadora renta de 16 puntos bajo el brazo y que se trajeron de tierras malagueñas. Esto es deporte y todo puede pasar, pero todo lo que no sea una tarde tranquila en el hogar del Casademont podrá considerarse una sorpresa. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque:

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