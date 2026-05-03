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Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Estepona, en directo: así va el partido de 'playoffs' en el Príncipe Felipe
Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque en el que el equipo aragonés debe certificar su pase a semifinales
El Casademont Zaragoza debe confirmar esta tarde en el pabellón Príncipe Felipe su presencia en las semifinales de la Liga Femenina Endesa. Las pupilas de Arnau Ferreres vuelven a verse las caras contra el Estepona (18.30 horas) con la tranquilizadora renta de 16 puntos bajo el brazo y que se trajeron de tierras malagueñas. Esto es deporte y todo puede pasar, pero todo lo que no sea una tarde tranquila en el hogar del Casademont podrá considerarse una sorpresa. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque:
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