El Casademont Zaragoza-Estepona, en directo: así va el partido de 'playoffs' en el Príncipe Felipe

El Casademont Zaragoza debe confirmar esta tarde en el pabellón Príncipe Felipe su presencia en las semifinales de la Liga Femenina Endesa. Las pupilas de Arnau Ferreres vuelven a verse las caras contra el Estepona (18.30 horas) con la tranquilizadora renta de 16 puntos bajo el brazo y que se trajeron de tierras malagueñas. Esto es deporte y todo puede pasar, pero todo lo que no sea una tarde tranquila en el hogar del Casademont podrá considerarse una sorpresa. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque: