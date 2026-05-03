El descenso se aprieta: así se queda el Casademont Zaragoza en la clasificación de la ACB tras perder ante el Bàsquet Girona

El Casademont Zaragoza decidió complicarse la vida perdiendo en Fontajau y regalando la primera mitad, en la que llegó a perder de 30 y se marchó al descanso 26 abajo. Aunque en el segundo tiempo mejoró mucho y llegó a ponerse a 6, se quedó sin tiempo para obrar el milagro.

Y entre que la pasada semana no jugó porque ya había disputado el encuentro ante el Bilbao Basket adelantado y que en esta cayó, el descenso se ha vuelto a apretar para un Casademont que no tiene la permanencia asegurada ni mucho menos.

El Casademont perdió, el San Pablo Burgos ganó al Hiopos Lleida y el Morabanc Andorra venció en Tenerife con un triplazo de Kyle Kuric a 0.2 del final.

El Casademont tiene una victoria de margen con el descenso, ya que suma 9 triunfos por 8 del Morabanc Andorra, a lo que hay que sumar el basketaverage ganado con todos los rivales directos, por lo que tiene, en verdad, dos partidos de ventaja con la zona roja a falta de cinco.

El San Pablo Burgos tiene las mismas 9 victorias que el Casademont y el Gran Canaria igual tras perder ante el Barça en el cierre de la jornada. Una por encima sigue un Hiopos Lleida que lleva una mala racha. Así que triple empate a 9 con una de ventaja con respecto al Andorra.

La próxima jornada es clave para dar un paso de gigante para la permanencia, ya que el Casademont recibe en el Príncipe Felipe al Coviran Granada, el colista de la ACB. El San Pablo Burgos tiene un duelo difícil en el Palau ante el Barça, el Morabanc Andorra recibe al Baxi Manresa y el Dreamland Gran Canaria no jugará ya que disputó en Málaga el duelo de la jornada adelantado (y que ganó).

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Tras el duelo ante el Coviran Granada, al Casademont le quedarán cuatro duelos para terminar: Valencia Basket (casa), Baxi Manresa (fuera), UCAM Murcia (casa) y Río Breogán (fuera).