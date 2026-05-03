Casademont Zaragoza
Un histórico liderado por una joven joya, el rival del Casademont Zaragoza en las semifinales de la Liga Femenina Endesa
El Perfumerías Avenida es el último obstáculo que separa al equipo aragonés de la gran final
Al Casademont Zaragoza ya solo le separa de la gran final de la Liga Femenina Endesa el Perfumerías Avenida. El conjunto salmantino, el equipo con más historia del baloncesto español, retará a las aragonesas con la prometedora Iyana Martin como líder de las de Anna Montañana, que pasaron por encima del Jairis (55-72) en el duelo de vuelta de los cuartos de final.
Tenía que defender el Perfumerías Avenida la renta de 9 puntos que obtuvo ante las murcianas como local. Se preveía un duelo en el que el Jairis pudiera soñar con la remontada, pero el Avenida dominó el choque de principio a fin. La ida será el jueves en Salamanca y la vuelta el domingo en el Príncipe Felipe.
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