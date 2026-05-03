Casademont Zaragoza
Una de los mayores talentos de la cantera femenina del Casademont Zaragoza se marcha a Estados Unidos
Chelsea Dike abandona la capital aragonesa para seguir su carrera en la NCAA, aunque el club asegura que mantiene sus derechos
El Casademont Zaragoza pierde, al menos momentáneamente, a uno de los mayores talentos de su cantera femenina. Chelsea Dike, de 17 años, ha decidido continuar su carrera deportiva en Estados Unidos. "El Casademont informa de que Chelsea Dike ha comunicado al club su decisión de continuar su trayectoria en la NCAA", ha dado a conocer este domingo la entidad.
Además, el club asegura que "como consecuencia de esta decisión, el contrato de la jugadora con el Casademont Zaragoza queda en suspenso durante su etapa universitaria. Una vez finalizada su trayectoria en la NCAA, Chelsea Dike se reintegrará a la disciplina del club en los términos establecidos contractualmente".
El caso de Dike, que ha estado jugando esta semana con el equipo júnior el Campeonato de España y ha sido una de las jugadoras más destacadas, recuerda al de Aday Mara, que también abandonó Zaragoza para seguir su formación en una Liga que cada se lleva más talento joven.
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