Las notas del Casademont Zaragoza-Estepona: Mariona Ortiz afina el violín para el final de Liga

Mariona | 8 |

Calentando. Mejoró mucho su imagen de los últimos días. Se la va a necesitar.

Flores | 7 |

Inspirada. La base sigue de dulce y volvió a cuajar un completo partido.

Mawuli |6 |

Correcta. La japonesa estuvo fallona al principio, pero se desquitó tras el descanso.

Oma | 7 |

Entregada. Nuevo derroche de calidad y raza de la capitana.

Vorackova | 7 |

Certera. Otra que cogió buenas sensaciones de cara a lo que viene

Bankolé | 7 |

Intrépida. Da gusto verla competir día tras día. Muy superior a sus rivales.

Fingall | 7 |

Poderosa. La americana no entiende de amistosos y tuvo premio en sus números.

Hempe | 6 |

Cumplidora. Un día sin demasiado trabajo ni brillo para la pívot.

Gueye | 8 |

Arrolladora. Con el juego interior del Estepona no tuvo ni para abrir boca.

Hermosa | - |

Paciente. El tobillo de la española todavía le impide jugar, aunque hizo el calentamiento.