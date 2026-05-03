Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Rollo ZaragozaReal ZaragozaCambios aeropuerto ZaragozaNuevos consejeros Gobierno de AragónRodaje 'Por cien millones'Julián Casanova
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

Las notas del Casademont Zaragoza-Estepona: Mariona Ortiz afina el violín para el final de Liga

La catalana dirige con maestría el gran partido coral del equipo aragonés

Mariona Ortiz, marcando jugada durante el duelo ante el Estepona

Mariona Ortiz, marcando jugada durante el duelo ante el Estepona / Miguel Ángel Gracia

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Mariona | 8 |

Calentando. Mejoró mucho su imagen de los últimos días. Se la va a necesitar.

Flores | 7 |

Inspirada. La base sigue de dulce y volvió a cuajar un completo partido.

Mawuli |6 |

Correcta. La japonesa estuvo fallona al principio, pero se desquitó tras el descanso.

Oma | 7 |

Entregada. Nuevo derroche de calidad y raza de la capitana.

Vorackova | 7 |

Certera. Otra que cogió buenas sensaciones de cara a lo que viene

Bankolé | 7 |

Intrépida. Da gusto verla competir día tras día. Muy superior a sus rivales.

Fingall | 7 |

Poderosa. La americana no entiende de amistosos y tuvo premio en sus números.

Hempe | 6 |

Cumplidora. Un día sin demasiado trabajo ni brillo para la pívot.

Gueye | 8 |

Arrolladora. Con el juego interior del Estepona no tuvo ni para abrir boca.

Hermosa | - |

Noticias relacionadas y más

Paciente. El tobillo de la española todavía le impide jugar, aunque hizo el calentamiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El portero del Real Zaragoza Esteban Andrada recurre al abogado Juan de Dios Crespo para intentar rebajar su sanción
  2. La grotesca y metafórica última jugada de una vida y la casi sentencia de muerte del Real Zaragoza
  3. El Real Zaragoza no merece vivir. La crónica del Zaragoza-Granada (0-1)
  4. Cuatro mujeres agreden con un arma blanca a otra en Zaragoza, en pleno corazón de Torrero
  5. La piscina de Zaragoza que abrirá este verano solo para 300 personas tras un año cerrada por obras
  6. Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi
  7. El 'poblado americano' de Zaragoza que está 'harto' de que no le hagan caso: 'No nos reciben. No hay manera
  8. Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena

Las notas del Casademont Zaragoza-Estepona: Mariona Ortiz afina el violín para el final de Liga

Las notas del Casademont Zaragoza-Estepona: Mariona Ortiz afina el violín para el final de Liga

LaLiga: Espanyol - Real Madrid, en directo

LaLiga: Espanyol - Real Madrid, en directo

El CD Cuarte y el Atlético Monzón ganan y se jugarán el ascenso directo en una final en la última jornada

El CD Cuarte y el Atlético Monzón ganan y se jugarán el ascenso directo en una final en la última jornada

Mayte Uceda descubre en Zaragoza 'Los amores paralelos': "Muchos nietos todavía recuerdan lo que contaban sus abuelos de la represión del 34"

Mayte Uceda descubre en Zaragoza 'Los amores paralelos': "Muchos nietos todavía recuerdan lo que contaban sus abuelos de la represión del 34"

Cuatro visiones expertas llegan a tu bandeja de entrada con las nuevas newsletters de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Cuatro visiones expertas llegan a tu bandeja de entrada con las nuevas newsletters de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

¿Quién es Ángel Sanz Barea, el nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón?

¿Quién es Ángel Sanz Barea, el nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón?

El emocionante mensaje de Hugo Pinilla en recuerdo de su madre: "Ojalá poder cambiar mis enfados por abrazos"

El emocionante mensaje de Hugo Pinilla en recuerdo de su madre: "Ojalá poder cambiar mis enfados por abrazos"

¿Quién es Luis Biendicho, el nuevo consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón?

¿Quién es Luis Biendicho, el nuevo consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón?
Tracking Pixel Contents