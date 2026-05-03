Casademont Zaragoza
Las notas del Casademont Zaragoza-Estepona: Mariona Ortiz afina el violín para el final de Liga
La catalana dirige con maestría el gran partido coral del equipo aragonés
Mariona | 8 |
Calentando. Mejoró mucho su imagen de los últimos días. Se la va a necesitar.
Flores | 7 |
Inspirada. La base sigue de dulce y volvió a cuajar un completo partido.
Mawuli |6 |
Correcta. La japonesa estuvo fallona al principio, pero se desquitó tras el descanso.
Oma | 7 |
Entregada. Nuevo derroche de calidad y raza de la capitana.
Vorackova | 7 |
Certera. Otra que cogió buenas sensaciones de cara a lo que viene
Bankolé | 7 |
Intrépida. Da gusto verla competir día tras día. Muy superior a sus rivales.
Fingall | 7 |
Poderosa. La americana no entiende de amistosos y tuvo premio en sus números.
Hempe | 6 |
Cumplidora. Un día sin demasiado trabajo ni brillo para la pívot.
Gueye | 8 |
Arrolladora. Con el juego interior del Estepona no tuvo ni para abrir boca.
Hermosa | - |
Paciente. El tobillo de la española todavía le impide jugar, aunque hizo el calentamiento.
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