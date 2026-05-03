La previa del Casademont Zaragoza-Estepona: que no haya sobresaltos

El Casademont Zaragoza debe confirmar esta tarde en el pabellón Príncipe Felipe su presencia en las semifinales de la Liga Femenina Endesa. Las pupilas de Arnau Ferreres volverán a verse las caras contra el Estepona (18.30 horas) con la tranquilizadora renta de 16 puntos bajo el brazo y que se trajeron de tierras malagueñas. Esto es deporte y todo puede pasar, pero todo lo que no sea una tarde tranquila en el hogar del Casademont podrá considerarse una sorpresa.

Porque en el encuentro de ida se vio la tremenda diferencia que, actualmente, hay entre ambos equipos. Y eso que las aragonesas no pueden contar con su plantilla al 100%, pero las bajas que ha tenido el Estepona antes de comenzar el playoff (especialmente las de Koné y Conner) hicieron que la eliminatoria se decantara hacia el lado del Casademont antes incluso de empezar el primer partido. De hecho, estos dos encuentros son el premio al trabajo bien hecho de un equipo que ha cumplido con creces durante el curso y meterse entre los ocho mejores cuando el objetivo era mantenerse en la élite ha sido algo que ha superado todas las expectativas.

Y aun así, las pupilas de Cesar Aneas, a pesar de su limitada rotación, plantaron cara a un Casademont serio que supo aprovechar sus momentos de inspiración para encarrilar la eliminatoria y poder incluso, siempre sin menospreciar al rival, comenzar a pensar en las semifinales. Pero antes habrá que confirmar esta tarde en el Príncipe Felipe un puesto entre los cuatro mejores equipo de la Liga. Habrá que ver hasta dónde llega la resistencia de un Estepona que llega a Zaragoza sin ningún tipo de complejo y con la idea de saborear un partido que es un regalo para ellas. «No será sencillo pero viajamos con la intención de volver a desplegar el mejor juego posible y, como ha hizo en la ida, seguir dando pasos adelante en una temporada que sin duda quedará para el recuerdo, pero que ya se trabaja para la próxima sea igual o mejor», explica el propio Estepona. Su técnico, por su parte, manda un mensaje de valentía. «No tenemos nada que perder, vamos a ir al Felipe a ser competitivas», dijo Aneas. Contell, Gretter y Muhate deberán volver a multiplicar esfuerzos para, por lo menos, darle un pequeño susto a las aragonesas.

Sin lesiones

Por su parte, el Casademont Zaragoza afronta el choque sin ningún tipo de relajación. Porque, si no pasa nada raro, este encuentro puede, además de para certificar el paso a semifinales, comenzar a prepararlas. Lo principal para las aragonesas es que no haya ningún percance más en lo físico. Y es que, a la espera de las recuperaciones de Nerea Hermosa (llegará antes) y de Helena Pueyo (tardará más), Arnau Ferreres tratará de mimar a sus pupilas y repartir minutos porque el duelo de ida de esas hipotéticas semifinales (ante el Perfumerías Avenida o el Jairis) llegaría ya este jueves. El conjunto aragonés se agarrará al buen momento que atraviesan jugadoras como Laia Flores u Ornella Bankolé para regalar al Príncipe Felipe una plácida jornada de baloncesto que, esperemos, sea el preludio de las batallas que llegarán en los próximos días por el título de Liga.