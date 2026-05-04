El análisis de la semifinal Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida: buen balance ante un equipo muy físico y que crece en las grandes citas

A dos partidos de la gran final de la Liga Femenina Endesa está el Casademont Zaragoza. Pero no tendrá nada fácil llegar a ella porque antes tendrá que superar a un hueso muy duro de roer que, aunque no está en su mejor momento, llega en forma y, además de la posibilidad de ganar el título, se jugará mucho en ese doble enfrentamiento pensando ya en la temporada que viene. A favor de las aragonesas es que parece que le tienen tomada la medida a un Perfumerías Avenida que planteará dos batallas tras las que solo un equipo sobrevivirá.

Los antecedentes favorecen claramente a las zaragozanas. En las dos últimas temporadas, ambos conjuntos se han enfrentado de manera oficial en seis ocasiones y el Casademont Zaragoza ha ganado en cinco de ellas, cediendo solo una derrota. Sin embargo, fue en la cita más importante de todas ellas, en la semifinal de la Copa de la Reina de 2025. En el resto de enfrentamientos (cuatro de Liga y uno de Supercopa), el Perfumerías no pudo con el poderío aragonés.

Pero mucho cuidado por confiarse, porque las de Salamanca conservan intacto el gen competitivo que les ha llevado a ser el club más laureado del baloncesto español y se crecen en las grandes citas. Su eliminatoria ante el Jairis, que partía muy igualada y en la que no hubo ni color, es un serio aviso a navegantes ante para un Casademont que deberá dejar atrás y olvidar la tranquilidad con la que vivió su enfrentamiento ante el Estepona y ponerse el mono de trabajo para retar a las de Montañana.

Porque, antes de hablar de nombres propios, la principal característica del Perfumerías Avenida es la intensidad. Las de Salamanca son un equipo muy físico que pone el listón de energía muy alto durante los 40 minutos. Quizá no tienen tanta calidad ni profundidad en su plantilla como en anteriores temporadas, pero esa exigencia en lo actitudinal y en lo físico es su primer mandamiento.

Iyana Martín

Eso no quiere decir que no dispongan de jugadoras con habilidad y capaces de decidir partidos. Por encima de todas ellas, sobresale Iyana Martín. La joven base española es uno de esos talentos generacionales llamados a hacer historia. Drafteada este mismo año por las Portland Fire (mismo equipo al que se ha ido Carla Leite) de la WNBA en el puesto 7, Martín acapara elogios por su capacidad y por la competitividad impropia que muestra para ser una jugadora tan joven. Su duelo con Mariona Ortiz, compañeras de selección, será, además de precioso, decisivo, para el devenir de la eliminatoria.

Pero aunque el actual Perfumerías Avenida no se entendería sin Iyana Martin, las de Montaña tienen otras muchas jugadoras a las que deberá frenar la defensa del Casademont. La veterana Andrea Vliaró, que ha anunciado su adiós, querrá hacer un último servicio al equipo de su vida y nombres como Spreafico , Myers, Arrojo, Magarity, Kiss o Cave amenazarán a las aragonesas en una eliminatoria que, a pesar del buen balance que presenta el Casademont ante las salmantinas, se presenta muy abierta.