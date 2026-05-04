La inentendible polémica que ha levantado el final del Casademont Zaragoza-Estepona

De uno de los momentos más bonitos que se han vivido esta temporada en el Príncipe Felipe a una polémica que es difícil de explicar. El debut de Iune Muñoz, Pau Prados y el segundo encuentro de Ari Ruiz, tres jóvenes menores de edad de la cantera del Estepona, saltaron a la cancha con el partido ya decidido y la grada se puso en pie. Desde ese momento, el deseo de todos los que estaban en el pabellón, jugadoras incluidas, era que alguna de ellas pudiera anotar una canasta, algo que sucedió a segundos del final y que provocó el éxtasis del Felipe y las tremendas caras de ilusión de las niñas del Estepona.

Fue una imagen preciosa y que provocó un hermanamiento entre el Casademont y el Estepona y también de sus aficiones, agradeciéndose desde Málaga el emotivo gesto. "Un momento que seguro que no olvidarán Ari, Iune y Pau. Gracias al Príncipe Felipe por el aplauso para nuestras canteranas", publicaba al instante el club andaluz. Incluso el padre de una de ellas también apreció el detalle en sus redes. "Ha sido muy bonito. Zaragoza ha vuelto a demostrar que es una ciudad de baloncesto", aseguró Cesar Aneas, su técnico.

Pues bien, de una actitud noble del Casademont ante un rival que llegó a los cuartos de final muy mermado. Las redes sociales se han llenado de mensajes criticando el final del partido, tildándolo de poco profesional y de dejar una imagen poco seria para la competición. Cierto es que la diferencia de nivel entre ambos equipos no es lo ideal para la competitividad de la Liga Femenina Endesa, pero eso nada tiene que ver con el tierno gesto que sacó una sonrisa a todos los presentes en el Príncipe Felipe. Especialmente a las implicadas.